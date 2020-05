Vodafone: Fibra chega a mais de 3,4 milhões de famílias e empresas

As empresas têm vindo a apresentar os seus resultados financeiros. Face a uma pandemia provocada pelo novo coronavírus, torna-se curioso perceber qual tem sido o impacto e como está a “saúde” das empresas.

A Vodafone anunciou hoje os seus resultados do ano fiscal 2019-2020 e fez saber também que a fibra chega a mais de 3,4 milhões de famílias e empresas.

A pandemia COVID-19 deixou mais claro do que nunca como as comunicações fazem parte da coluna vertebral do País.

Resultados da Vodafone: Ano fiscal 2019-2020

No último exercício fiscal, compreendido entre 1 de abril de 2019 e 31 de março de 2020, os principais indicadores da Vodafone Portugal prosseguem a trajetória ascendente registada ao longo dos últimos anos. Os resultados espelham, entre outras variáveis, o crescimento contínuo e sustentado do negócio fixo e a estabilização do segmento móvel.

As Receitas de Serviços da Vodafone aumentam 5,5% face ao ano anterior, ascendendo a 985 milhões de euros. Numa conjuntura sectorial cada vez mais competitiva e desafiante, a Vodafone Portugal completa quatro anos e meio de crescimento sustentado de um dos mais importantes indicadores de negócio, o que só é possível graças a uma estratégia de avultados investimentos e de diversificação do negócio implementada no decurso dos últimos anos.

No mesmo período, as Receitas Totais crescem 5,3% Year on Year (YoY), totalizando 1.082 milhões de euros.

A base de Clientes do serviço fixo continua a aumentar, atingindo 749 mil no final de março de 2020, dos quais 679 mil são Clientes de TV (+10,6% YoY). Os Clientes de banda larga totalizam 743 mil (+9,7% YoY). No decurso do último exercício, a Vodafone Portugal continuou a expandir a cobertura do seu serviço fixo e chega hoje a mais de 3,4 milhões de lares e empresas.

No que diz respeito ao segmento móvel, o número de Clientes atinge cerca de 4,7 milhões no final de março.

