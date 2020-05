As pessoas estão preocupadas com a sua saúde devido a este vírus que nos assola há vários meses. Assim, a Internet tem sido um meio para pesquisas e também para encomendas de produtos como máscaras, viseiras, luvas, desinfetante e até testes de COVID-19.

Mas agora o Infarmed veio deixar o alerta para o facto de haver muitos testes rápidos falsificados na Internet, e aconselha as pessoas a não comprarem por esta via.

Infarmed alerta que há falsos testes rápidos de COVID-19 à venda

Na manhã desta terça-feira, o Infarmed (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde) alertou para a existência de vários testes rápidos falsificados de COVID-19 no mercado europeu. A entidade tem participado no grupo de trabalho da Comissão Europeia no sentido de analisar todas estas situações.

A autoridade avisou os consumidores que estes testes apenas podem ser disponibilizados por fabricantes e distribuidores que estejam autorizados. A nota foi deixada na página online do Infarmed:

Para que possam ser comercializados no mercado europeu, estes testes (que são, do ponto de vista regulamentar, dispositivos médicos de diagnóstico in vitro) têm de ostentar a marcação CE como símbolo de conformidade com a legislação europeia.

Mas o Infarmed adianta ainda que as pessoas devem ter cuidado redobrado, pois mesmo os testes com marcação CE podem trazer vários problemas, tais como:

apresentar documentação falsa, documentação técnica incompleta, ou alegações não fundamentadas;

indicar uma utilização não profissional, nomeadamente, que se destinam a autodiagnóstico sem cumprirem a legislação aplicável a essa finalidade.

Infarmed alerta as pessoas a não comprarem testes rápidos pela Internet

Uma das sugestões que a Autoridade deixa aos consumidores e a outros utilizadores não profissionais é para não comprem testes rápidos de COVID-19 através da Internet ou outra via. Tal como informa o Infarmed:

É importante referir que os testes rápidos são, em regra, menos fiáveis e sensíveis do que os testes de diagnóstico realizados em laboratório, com equipamentos e reagentes específicos.

Apesar de a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde ainda não ter detetado testes falsificados para a COVID-19 em Portugal, relembra que:

os testes para esta doença apenas podem ser disponibilizados por fabricantes e distribuidores por grosso devidamente notificados ao Infarmed (quer a atividade, quer o produto), de acordo com a legislação aplicável.

A entidade adianta ainda que, no que respeita ao diagnóstico da doença, todas as recomendações da Direção-Geral da Saúde devem ser seguidas.

Como sabemos, mesmo nestas alturas, em que vivemos uma crise devido à pandemia, continua a haver quem se aproveite da situação. Desta forma, também nós alertamos para que tenha atenção na compra deste ou doutros produtos pela Internet.