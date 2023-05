Digi: A nova operadora que vai “atacar” a MEO, NOS e Vodafone

A Digi é uma empresa de telecomunicações com forte presença no mercado de TV Net Voz da Roménia, Hungria, Itália e Espanha (e com ofertas loucas). A Digi entrou em Portugal através do leilão 5G e é por aí que vai começar a sua operação. No nosso país, a operadora vai designar-se de Digi Portugal.

A Digi Communications entrou no nosso país após ter adquirido oito lotes de frequências entre 800 MHx e 3600MHz por 67 milhões de euros em 2022. A empresa tem já vários colaboradores em Portugal e o objetivo é fornecer os melhores serviços de telecomunicações ao mais baixo preço.

De acordo com o CEO da Digi Communications, Serghei Bulgac, em resposta a questões do jornal ECO, "A nossa estratégia é alta qualidade, serviços de telecomunicações modernos usando as últimas tecnologias, e preços acessíveis. Se os preços serão como em Espanha ou na Roménia, no meio ou ainda melhores, iremos decidir mais tarde. Esperamos é ter preços acessíveis”. O lançamento da operadora só deverá acontecer em 2024.