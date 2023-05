A Microsoft quer que o Windows 11 traga ainda mais novidades que a versão anterior, em especial na união com outros sistemas. Já o fez com o Android e agora tem uma novidade com o iOS. A app Phone Link recebeu uma atualização e todos podem já unir o iPhone e o Windows.

A Microsoft quer manter os utilizadores no Windows mesmo quando estes precisam de mexer nos smartphones. Quer criar um sistema que una as duas propostas e que permita controlar o smartphone diretamente do desktop.

Com o sucesso que sabemos que tem no Android, em especial junto dos smartphones da Samsung, é hora de ser alargado. O alvo é o iPhone e os seus utilizadores, que passam a poder controlar muito dos seus equipamentos dentro do Windows.

COOL, NEW FEATURE ALERT access your phone from your PC with Microsoft Phone Link! learn more: https://t.co/leOAsROEr1 — Windows (@Windows) May 15, 2023

Após ter sido disponibilizado para testes e até para os primeiros utilizadores, é agora hora de todos poderem usar. A Microsoft anunciou que o Phone Link para iOS está disponível para todos os utilizadores do Windows 11, sem qualquer limitação.

Com apenas uma ligação Bluetooth, os utilizadores podem enviar e receber mensagens do iMessage, fazer e atender chamadas. Outra possibilidade é a capacidade de ver as notificações do smartphone diretamente no ecrã do computador com o Windows 11.

A novidade tem ainda algumas limitações, que se espera que sejam melhoradas no futuro. Por exemplo, permite usar o iMessage, não é deixa ver o histórico completo das conversas ou participar em grupo. A opção para abrir apps diretamente pelo Windows, como acontece no Android, também não está disponível.

Para usar o Phone Link, bastar ter um iPhone com iOS 14 e a versão atualizada da app da Microsoft. Além disso, requer um computador Windows 11. A App será atualizada de forma automática e permitirá a ligação de forma simples.