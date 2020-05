5 ideias infalíveis para poupar no seu pacote de telecomunicações

Apesar de só haver quatro operadoras em Portugal, a oferta de pacotes de telecomunicações pode tornar-se confusa para muitos utilizadores.

O segredo é fazer uma boa pesquisa da oferta de todas as operadoras, adaptada às suas reais necessidades. Mas existem truques para poupar e fazer boas escolhas e são alguns deles que hoje partilhamos.

Passo 1 – Ao comparar já está a poupar nos pacotes de telecomunicações

A oferta de pacotes de telecomunicações é bastante variada e pode tornar-se confusa, para muitos consumidores. Há pacotes 3P, 4P, 5P, com uma série de combinações que pode tornar a escolha muito dispendiosa em termos de tempo.

Existem métodos online gratuitos que ajudam a fazer a comparação de todos esses serviços e é por eles que deve começar. Assim, aqui pode comparar todos os pacotes de telecomunicações, de todas as operadoras, sem sair do sofá. Tudo numa questão de minutos, no ComparaJá.pt.

Passo 2 – São precisos tantos canais no seu pacote de telecomunicações?

Dos 200 canais que tem o seu atual pacote TV Net Voz, quantos utiliza na verdade? Quantos mais canais subscrever, como é óbvio, mais vai pagar. Portanto, se não for pessoa de ver muita TV, mais vale optar por um serviço com menos oferta de Televisão.

Uma dica importante: quando for analisar a oferta das operadoras, tenha em atenção que podem não incluir – no valor da mensalidade – o custo de aluguer da box. Podem ainda, para o levar a aderir, incluir serviços extra como pack de canais, que depois serão incluídos na fatura final. Certifique-se que são canais que de facto quer e dos quais faz usufruto.

Passo 3 – O mesmo vale para a Internet

Se prefere utilizar a Internet, então pode fazer sentido adquirir um pacote com 200 Mbps de download ou, caso seja mesmo necessário, 1 Gbps (como já existe em algumas ofertas). Mas, por vezes, é preciso ter em atenção que a velocidade publicitada não é necessariamente a velocidade real da Internet, mas antes potencial.

Às vezes pode fazer sentido perceber qual é o router oferecido pela operadora e, se for o caso, tentar encontrar um melhor. É uma forma de potenciar a velocidade de ligação.

Passo 4 – E se o problema for os dados móveis?

Aqui as operadoras tendem a beneficiar os utilizadores mais jovens, uma vez que há muitos tarifários para jovens com 25 anos ou menos que oferecem bastantes GB de dados móveis. Normalmente, são tarifários que até têm incluídos serviços como Spotify, Facebook ou WhatsApp, pelo que não gasta nada ao utilizá-los.

Passo 5 – Ainda se usa telefone fixo?

Agora que os tarifários de smartphone estão tão baratos e até permitem chamadas grátis para fixos e móveis, parece algo da Idade Média ainda se ter telefone fixo. A verdade é que este ainda faz parte de muitos dos pacotes de telecomunicações. No entanto, já há ofertas que permitem dispensar o telefone. Mais uma vez, passa por saber o que se quer e o que escolher.

A NOS disponibiliza ainda uma funcionalidade, para quem tem telefone fixo, que permite usar o smartphone para aceder ao mesmo.

Mas há mais. Neste nosso artigo pode ficar a conhecer ainda outras formas de cortar na despesa mensal que tem com os seus serviços de telecomunicações.