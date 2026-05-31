A Meta está a preparar-se para lançar um colar com IA

A Meta, que adquiriu a tecnologia da Limitless no final de 2025, está a trabalhar num novo colar com IA e dispositivos wearable. A rede social quer novamente tentar conquistar um mercado cada vez mais interessante

Meta prepara-se para lançar um novo gadget

A Meta continua a trabalhar num dispositivo em forma de colar com inteligência artificial. Tem planos para o começar a testar no próximo ano. Um memorando interno obtido pelo The Information revela as ambições da gigante tecnológica no mercado dos dispositivos wearable.

Este novo dispositivo baseia-se em tecnologias desenvolvidas pela Limitless, uma startup de IA adquirida pela Meta no final de 2025. A Limitless estava a trabalhar num dispositivo que os utilizadores pudessem prender às suas roupas ou usar como um colar para gravar conversas.

A Meta tinha declarado anteriormente que esta aquisição iria acelerar o seu trabalho na produção de dispositivos wearable com IA. Produtos wearable com IA semelhantes, lançados no passado, não despertaram o interesse esperado dos consumidores devido a preocupações com a privacidade e casos de utilização limitados. No entanto, empresas como a Meta e a OpenAI parecem determinadas a continuar os seus processos de desenvolvimento de produtos nesta área.

Desta vez será um colar com IA

O memorando interno refere ainda que a Meta planeia expandir a sua atual linha de óculos com inteligência artificial. Além disso, a empresa está a trabalhar num novo sistema de subscrição empresarial chamado Wearables for Work. Estas medidas estratégicas refletem os esforços da Meta para superar as dificuldades financeiras enfrentadas pela sua unidade Reality Labs, focada em hardware.

A Reality Labs, uma unidade da Meta, registou um prejuízo de 4 mil milhões de dólares no primeiro trimestre deste ano. A Meta pretende melhorar o desempenho financeiro desta unidade com os seus novos produtos de hardware. A empresa continua a trabalhar para tornar os dispositivos wearable mais funcionais no dia a dia.

As movimentações da Meta no setor do hardware podem alterar a dinâmica da concorrência. Embora ainda não tenha sido feito nenhum anúncio oficial, o desejo da empresa de expandir o seu ecossistema de hardware é bastante evidente.