Novo Nissan LEAF disponível em pré-venda a partir de 29.990 euros

A Nissan acaba de abrir oficialmente um novo capítulo na mobilidade elétrica em Portugal. A tão aguardada terceira geração do icónico Nissan LEAF já se encontra disponível em regime de pré-venda, pelo valor de 29.990 euros.

O pioneiro da mobilidade elétrica regressa com uma proposta altamente competitiva, direcionada tanto para clientes particulares como para frotas empresariais.

Duas baterias e autonomia massiva para viagens longas

Esqueça a ansiedade da autonomia nas viagens mais longas. A terceira geração do LEAF assenta num avançado sistema de propulsão elétrico 3 em 1 de última geração (que integra o motor, o inversor e o redutor numa única unidade). Esta otimização permitiu reduzir o peso e o tamanho do conjunto, melhorando drasticamente a eficiência energética e a dinâmica de condução.

O modelo passa a estar disponível com duas opções de bateria:

Bateria de 52 kWh;

Bateria de 75 kWh, que eleva a autonomia máxima para uns impressionantes 622 km.

No que toca a carregamentos, o novo LEAF suporta carregamento rápido de 150 kW. Na prática, isto traduz-se na capacidade de recuperar até 417 km de autonomia em apenas 30 minutos.

Preços, campanha de lançamento e como reservar

O novo Nissan LEAF está disponível com preços a começar nos 29.990 euros (+ IVA).

Para assinalar o lançamento em Portugal, a marca nipónica preparou uma campanha exclusiva. Os primeiros clientes a garantirem o modelo vão beneficiar da oferta de 3 anos de manutenção incluída.