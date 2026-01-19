Anúncios na IA? Gemini foge do caminho seguido pelo do ChatGPT

A Google deixou clara a sua posição na corrida à publicidade com inteligência artificial. Dan Taylor, vice-presidente de Publicidade Global da empresa, anunciou oficialmente que não há planos para exibir anúncios na aplicação Gemini. Esta posição contrasta com as últimas novidades da OpenAI para o ChatGPT neste campo.

Google não quer anúncios no Gemini

Este anúncio surge numa altura em que a concorrente OpenAI anunciou que vai começar a testar anúncios no ChatGPT. As duas gigantes tecnológicas estão a viver uma divergência estratégica fundamental na sua abordagem aos utilizadores. Enquanto a OpenAI tenta gerar receitas com a versão gratuita do ChatGPT, que conta com 800 milhões de utilizadores semanais, a Google adota uma abordagem diferente.

A Google acredita que manter o seu assistente de IA livre de elementos comerciais irá preservar a confiança do utilizador e a vantagem competitiva. Taylor descreve o motor de pesquisa e o Gemini como ferramentas complementares com funções completamente diferentes. Segundo a Google, o motor de pesquisa é utilizado para descobrir interesses comerciais, como novos produtos ou serviços.

No entanto, o Gemini posiciona-se como um assistente pessoal focado em ajudar os utilizadores a criar, analisar e concluir tarefas. Por conseguinte, a Google direciona os seus esforços publicitários não diretamente para o Gemini, mas para os seus produtos baseados em pesquisa, como o AI Overviews, que serve mais de 2 mil milhões de utilizadores mensais.

ChatGPT recebe publicidade da OpenAI

O Google Gemini, com a sua funcionalidade de Inteligência Pessoal, começa a analisar o seu histórico do Gmail, Fotos e YouTube para fornecer respostas personalizadas. Por outro lado, a OpenAI anunciou que vai começar a testar anúncios nas respostas do ChatGPT para utilizadores nos EUA. A empresa lançou também um novo plano de subscrição chamado ChatGPT Go, que inclui anúncios e custa 8 dólares por mês.

Apenas os subscritores premium que pagam 20 dólares ou mais por mês poderão continuar com a experiência sem anúncios. Os analistas de tecnologia prevêem que esta mudança da OpenAI pode levar os utilizadores a migrar para o Gemini, que oferece uma experiência sem anúncios.

Do ponto de vista financeiro, o lucrativo negócio de publicidade nos motores de pesquisa do Google oferece uma flexibilidade considerável. No entanto, a OpenAI, segundo consta, gasta milhares de milhões de dólares anualmente, e as suas necessidades deverão atingir os 17 mil milhões de dólares até 2026. Com o Gemini a atingir os 650 milhões de utilizadores ativos mensais, a Google parece disposta a abdicar da receita publicitária de curto prazo para evitar a perda da sua base de utilizadores em rápido crescimento.