Microsoft lança atualização de emergência para resolver problema de desligar o Windows 11

As mais recentes atualizações do sistema operativo Windows 11 introduziram dois bugs importantes. Estes provocaram problemas ao desligar o computador ou ao iniciar sessão no computador utilizando o Ambiente de Trabalho Remoto. Uma correção urgente saiu agora e estas falhas foram corrigidas.

Microsoft lança atualização de emergência

Estes dois problemas graves não foram detetados pela Microsoft durante os testes e são tão graves que a empresa lançou uma atualização de emergência para os resolver. Esta não é a primeira vez que a falta de controlo de qualidade da Microsoft impacta os PCs com Windows 11 de forma significativa.

A impossibilidade de desligar o computador devido a uma recente atualização do sistema operativo é uma grande falha da Microsoft, mas esta é apenas a mais recente de uma longa lista de atualizações do último ano que causaram problemas graves como este. As atualizações fora de banda, KB5077744 e KB5077797, já estão disponíveis através do Windows Update e estão a ser distribuídas a todos os utilizadores.

Após a instalação, o seu computador deverá voltar a desligar-se corretamente e o login através do Ambiente de Trabalho Remoto deverá voltar a funcionar. Segue o changelog das atualizações fora de banda:

Falhas de ligação e autenticação em aplicações de ligação remota: Este problema afeta várias plataformas, incluindo o Windows 11, versão 25H2; Windows 10, versão 22H2 ESU; e Windows Server 2025.

Este problema afeta várias plataformas, incluindo o Windows 11, versão 25H2; Windows 10, versão 22H2 ESU; e Windows Server 2025. Os dispositivos com Arranque Seguro ativado podem não desligar ou hibernar: este problema afeta apenas o Windows 11, versão 23H2.

Resolve problema de desligar o Windows 11

Outros problemas que surgiram no Windows 11 no último ano incluem um bug que impedia o Gestor de Tarefas de fechar quando o utilizador saía da aplicação. Isso provocava o bloqueio de recursos do sistema após um longo período de tempo. Outra atualização causou um problema inesperado. O Explorador de Ficheiros exibia um ecrã branco ao ser aberto no modo escuro. Esta atualização tinha como objetivo melhorar o modo escuro do Windows 11.

Houve também uma atualização que, de alguma forma, quebrou o Ambiente de Recuperação do Windows, impossibilitando a utilização das opções de recuperação para restaurar o PC. Este tipo de bug parece estar a surgir constantemente no produto através das atualizações do Windows, mesmo com a empresa a testar alegadamente todas as atualizações primeiro com os participantes do programa Insider.

Por algum motivo, o Programa Windows Insider parece já não estar a funcionar, uma vez que bugs graves estão, de alguma forma, a chegar às versões finais do sistema operativo. A Microsoft precisa urgentemente de resolver estes problemas de controlo de qualidade se quiser melhorar a imagem geral do Windows 11, que está atualmente em mau estado.