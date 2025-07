Windows 11: bateria no ecrã de bloqueio recebe novidades da Microsoft

As novidades no Windows 11 não param de surgir em muitas áreas diferentes. A Microsoft já se concentrou neste sistema que em breve será o herdeiro natural do Windows 10. A mais recente melhoria vem para o ecrã de bloqueio, onde o indicador de bateria tem surpresas importantes e, principalmente, úteis.

Ecrã de bloqueio do Windows 11 com novidades

Há vários meses, a Microsoft iniciou os testes com um indicador de bateria redesenhado para o Windows 11. Com este corrigiu finalmente uma queixa antiga dos utilizadores sobre a baixa legibilidade deste indicador e a ausência de funcionalidades.

Com a nova versão, o indicador de bateria é muito maior, utiliza cores para diferentes estados e permite ativar ou desativar a percentagem de bateria. No entanto, o Ecrã de Bloqueio permanece ainda sem esta solução e o seu indicador de bateria ainda está quase ilegível. Felizmente, a Microsoft está finalmente a abordar esta questão.

A empresa não confirmou oficialmente, mas as recentes versões prévias do Windows 11 contam finalmente com o indicador de bateria do ecrã de bloqueio redesenhado. Tem todas as mesmas características da versão anterior da barra de tarefas: tamanho, cores (amarelo para poupança de bateria, vermelho para níveis críticos e verde para carregamento) e percentagem mais elevados.

Microsoft mostra mais informação da bateria

A sua localização permanece inalterada, no canto inferior direito do ecrã. Mas agora é muito mais fácil de ler e compreender com uma rápida vista de olhos. Se o tablet ou portátil estiver a executar uma das versões de pré-visualização recentes do Windows 11, é possível tentar ativar o novo indicador para o experimentar.

Importa lembrar que esta novidade da Microsoft ainda não está a ser distribuída. Brandon LeBlanc, da equipa do Windows Insider publicou no X uma resposta e revelou que há razões pelas quais o novo indicador não está disponível publicamente. Para ativar, deve ser usado o ViVeTool (GitHub) com os IDs 56328729, 55467432 e 55648925.

Ao ativar o novo indicador, será possível descobrir porque é que não está disponível para todos os utilizadores. Não há forma de desativar a percentagem da bateria, as cores por vezes ficam incorretas e o próprio indicador por vezes volta à configuração anterior.