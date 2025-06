Windows 11 terá em breve um novo editor de texto para os geeks

Ainda que produre elevar ainda mais o Windows 11, a Microsoft tem algumas surpresas que ainda admiram aos utilizadores. A mais recente novidade mostra que a Microsoft desenvolveu um novo editor de texto ultraleve que corre diretamente no Terminal e que deverá ser lançado no Windows 11 em breve. É o ideal para os geeks!

Windows 11 terá um novo editor de texto

A edição de texto no Windows 11 pode ser feita de várias formas: utilizando o Bloco de Notas, o OneNote ou o Word. Mas, aparentemente, estas opções ainda são insuficientes para a Microsoft. A empresa de Redmond acaba de revelar um novo editor de texto para o Windows 11. O Edit, assim se chama, deverá ser lançado no sistema operativo em breve.

O Edit é um projeto de código aberto no qual a Microsoft aparentemente tem vindo a trabalhar há várias semanas. Este utilitário é um editor de texto básico e ultraleve com um toque único. Em vez de ser iniciado como uma aplicação independente, corre diretamente no Terminal do Windows 11.

Este editor é uma homenagem ao editor clássico do MS-DOS, mas com uma interface moderna e controlos semelhantes aos do VS Code. O objetivo é oferecer um editor acessível, mesmo para utilizadores que não estejam familiarizados com terminais, explica a Microsoft na sua página do projeto no GitHub.

Proposta da Microsoft para os geeks

A Microsoft planeia lançar o Edit como editor de texto padrão, mas apenas no Terminal. Não pretende substituir o Bloco de Notas. O Edit já pode ser descarregado manualmente do GitHub. Também pode instalá-lo diretamente a partir do Terminal usando o comando winget install Microsoft.Edit. Esta última opção é também a mais conveniente, pois não terá de copiar o ficheiro binário do Edit para o caminho do Windows.

Assim que a ferramenta estiver instalada no Windows 11, poderá executá-la diretamente a partir do Prompt de Comando ou do Windows PowerShell, bastando para isso digitar edite premir a tecla Enter no teclado.

O Edit será aberto automaticamente na janela do Terminal, com uma interface muito básica. Encontrará uma barra de menu clássica que lhe permite criar um novo ficheiro ou abrir ficheiros existentes. Embora não existam opções de layout, pode ainda pesquisar e substituir conteúdo ou ir diretamente para uma linha específica, o que pode ser útil para ficheiros grandes.