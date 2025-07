Efeito Windows 10? Linux está a crescer como nunca na Europa

A legião de fans do Linux sempre foram fiéis a esta solução e ao que oferece aos utilizadores. Ainda que possa ser uma alternativa ao que a Microsoft, a verdade é que tendia a não crescer. Isso parece mudar agora, com o Linux está a crescer como nunca na Europa. A principal causa parece ser o futuro do Windows 10, mas não há mais a causar este cenário.

Linux está a crescer como nunca na Europa

O Linux teve um crescimento sem precedentes na Europa no último ano. O sistema operativo de código aberto disparou na Europa, conquistando uma fatia significativa do mercado. Os números mais recentes sugerem que o Windows está em declínio e que 2025 pode tornar-se o ano do Linux.

De acordo com a Statcounter, a quota de mercado do Linux aumentou de 2,84% em abril de 2024 para uns impressionantes 5,21% em julho de 2025. Isto representa um aumento de 83,45% em pouco mais de um ano, um fenómeno nunca antes visto para este sistema operativo. Durante vários anos, estes números permaneceram abaixo dos 3%, com somente pequenas variações durante a pandemia.

O aumento pode estar relacionado com diversos fatores técnicos e com uma mudança de mentalidade que está a acontecer na Europa. Uma das razões para esta tendência é o fim do suporte ao Windows 10. A Microsoft confirmou que não irá oferecer atualizações de segurança para o seu sistema operativo mais popular, deixando centenas de milhões de computadores que não conseguem instalar o Windows 11 obsoletos.

Culpa parece ser da Microsoft e do Windows 10

Esta situação tem sido explorada pelos evangelistas e fundações do software livre, que incentivam os utilizadores a instalar o Linux para continuarem a utilizar os seus computadores. Algumas distribuições, como o Zorin OS, são concebidas para facilitar a migração do Windows. Entretanto, aplicações como o LibreOffice já possuem guias que ajudam os utilizadores do Office a familiarizarem-se.

Na verdade, esta não é uma situação nova no universo Linux. Este crescimento invulgar na quota de mercado também apareceu durante 2021, quando muitos utilizadores decidiram migrar para o Linux após o fim do suporte ao Windows 7.

Outro fator para o aumento da quota de mercado do Linux é a mudança de mentalidade em muitas cidades europeias. Recentemente, os governos da Dinamarca e Alemanha anunciaram que iriam deixar de utilizar o Windows e outros serviços da Microsoft, como o Office e o Azure. A França também aderiu a esta tendência, confirmando que Lyon iria substituir o software comercial por aplicações de código aberto.