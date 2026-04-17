Microsoft activa novo “modo ultra-rápido” para a instalação do Windows 11

A instalação do Windows 11 sempre foi mais lenta do que muitos gostariam. Agora, a Microsoft terá ouvido os utilizadores e tomou medidas para mudar isso. São excelentes notícias e é algo positivo. A instalação do Windows 11 está prestes a tornar-se mais rápida para muitos utilizadores, com vantagens óbvias para todos.

Instalação do Windows 11 com "modo ultra-rápido"

A Microsoft começou a ativar uma nova opção que permite aos utilizadores saltar parte do processo de atualização durante a instalação inicial deste sistema. Até agora, quando alguém comprava um PC ou reinstalava o Windows 11, o sistema obrigava o utilizador a descarregar e a instalar todas as atualizações disponíveis antes de tudo. Isto tornava frequentemente o processo bastante demorado.

Com esta alteração, os utilizadores podem escolher se querem aplicar as atualizações imediatamente ou adiá-las. Reduzem significativamente o tempo total. Estas atualizações serão implementadas gradualmente nos dias seguintes. A nova opção irá surgir durante o processo de instalação inicial, logo quando o sistema procura e instala atualizações.

Considerando que muitos utilizadores não têm a certeza do que está a ser instalado e, portanto, do que é importante e do que não é, o próprio Windows decide o que adiar. Segundo dados iniciais, esta alteração pode poupar entre 20 a 30 minutos, dependendo da ligação à internet. Mas não é tudo, porque há mais. Esta não é a única mudança a caminho.

Microsoft prepara maos novidades para este sistema

A Microsoft está também a trabalhar na possibilidade de aumentar o tempo de pausa das atualizações, algo que antes era limitado. Mais uma vez, isto dar-lhe-ia mais controlo sobre quando deseja instalar patches ou atualizações do sistema. Embora seja certamente uma melhoria do Windows 11, é crucial ter em mente que ignorar as atualizações significa iniciar o Windows com menos patches de segurança aplicados.

Além disso, existe uma série de melhorias focadas no desempenho de armazenamento. Uma dessas melhorias centra-se nas definições de Sistema, Armazenamento e Discos e Volumes. Até então, aceder às propriedades da unidade podia ser bastante frustrante, com tempos de carregamento que por vezes chegavam aos 10 ou mesmo 15 segundos. Com as novas atualizações, este atraso praticamente desaparece.

Outra alteração afeta o sistema de ficheiros FAT32. Durante anos o Windows limitou artificialmente a formatação a 32 GB. Com esta alteração, é agora possível formatar unidades até 2 TB. No entanto, o limite de tamanho de ficheiro de 4 GB mantém-se. Além disso, a experiência do utilizador também foi melhorada graças a ajustes no Controlo de Conta de Utilizador. A acesso a determinadas secções de armazenamento acionava os pedidos de permissão administrativa, o que agora só aparecem quando uma ação crítica é de facto tentada.