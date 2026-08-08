Microsoft Edge vai acabar com os ad blockers mais populares, como fez o Chrome

O Edge, browser da Microsoft, está prestes a seguir os passos do Google Chrome e a encerrar o suporte para extensões baseadas no ecossistema Manifest V2. Esta transição irá inutilizar ad blockers populares, o que forçará os utilizadores a procurar alternativas.

O fim do Manifest V2 no Edge

A Microsoft confirmou que a plataforma de extensões Manifest V2 tem os dias contados no Edge, o que significa o fim de ferramentas emblemáticas como o uBlock Origin.

De acordo com a empresa tecnológica, restam poucas dezenas de extensões ativas na sua loja oficial que ainda dependem deste sistema antigo, sendo que a esmagadora maioria já possui uma versão compatível com a nova arquitetura.

Esta mudança procura alinhar o browser com as novas diretrizes de segurança da indústria, forçando a transição global para o Manifest V3.

As alternativas para os utilizadores

Para quem não dispensa a navegação sem publicidade indesejada, existem caminhos alternativos a seguir. Uma das soluções mais simples passa por migrar para o uBlock Origin Lite, uma versão simplificada desenvolvida especificamente para cumprir as novas exigências técnicas.

Outra opção viável é a mudança para browsers concorrentes do Edge, como o Opera, que prometeu manter o suporte ao formato antigo enquanto for viável, ou o Firefox, que não partilha das mesmas restrições impostas pelo motor Chromium. Assim, caberá a cada pessoa decidir qual a melhor plataforma de navegação.

O processo de remoção destas ferramentas será feito de forma faseada a partir deste mês, com os utilizadores a receberem avisos prévios antes de as extensões antigas serem desativadas por completo.

A Microsoft prevê concluir a transição para o público geral até ao final de 2026, deixando a desativação nos ambientes empresariais para o início de 2027.

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