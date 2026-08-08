Europa vai desafiar Elon Musk e a Starlink com a sua rede de satélites

A Europa deu o passo que faltava para garantir a sua soberania no espaço e tem um plano definitivo para a rede IRIS². O projeto entra agora na etapa de implantação real, após a assinatura de um acordo entre a Comissão Europeia, a Agência Espacial Europeia e os parceiros . Vai desafiar Elon Musk e a Starlink com a sua rede de satélites.

Rede de satélites vai desafiar Elon Musk e SpaceX

O entendimento agora conseguido consolida a arquitetura da constelação. Ao mesmo tempo, garante a preparação das infraestruturas terrestres, o calendário de lançamentos e o modelo de financiamento privado. O plano revisto traz um reforço significativo na escala da operação espacial em relação às previsões iniciais.

Os fabricantes concordaram em expandir a frota para um total de 348 satélites em órbita baixa, o que representa um acréscimo de 66 unidades face ao desenho original do programa. Este aumento estratégico foca-se na melhoria das capacidades operacionais nas áreas da defesa, segurança e gestão de emergências.

Poder militar e comunicações seguras no espaço

Com esta expansão, a capacidade de comunicações seguras cresce na Europa e a nível global, otimizando a resposta em missões de apoio humanitário e vigilância de fronteiras. A calendarização estabelece que os primeiros satélites vão ser colocados em órbita em 2029. Nessa data os serviços passam a ser disponibilizados de forma progressiva aos Estados-membros e a países parceiros.

Embora a dimensão desta infraestrutura seja mais reduzida quando comparada com a constelação da SpaceX, o foco principal da iniciativa europeia é completamente diferente. Enquanto o projeto de Elon Musk foi desenhado para o mercado de consumo, a proposta da Europa prioriza a segurança, a fiabilidade e a proteção de dados sensíveis para utilizadores governamentais.

Trunfo da Europa para travar o domínio da Starlink

A rede foi projetada para garantir comunicações durante cenários de crise grave, onde as infraestruturas de telecomunicações possam falhar ou ser comprometidas. Além do setor público, a cobertura da IRIS² será estendida ao setor empresarial e a cidadãos que residam em zonas remotas ou sem acesso. A consolidação deste acordo marca uma mudança relevante na estratégia da região para a economia espacial e digital.

Ao criar uma alternativa própria e totalmente controlada por entidades continentais, a União Europeia reduz a dependência de infraestruturas privadas externas e assegura o controlo direto sobre as suas comunicações críticas. O investimento conjunto prepara o caminho para a entrada em funcionamento do serviço ao longo da próxima década.