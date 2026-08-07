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Microsoft recua e recomendações de 32 GB de RAM no Windows 11 desaparecem

· Notícias 7 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Fidalgo says:
    7 de Agosto de 2026 às 10:30

    32gb e o minumo para jogos e apps a vontade. A microsoft recua mas e a verdade. Ja no linux basta 2gb de ram e consigo correr a linha de comandos e o relogio que é praticamente tudo o que da para fazer

    Responder
  2. Danny says:
    7 de Agosto de 2026 às 10:42

    Por o Windows a comer ram com coisas inúteis, obrigado Microsoft.

    Responder
  3. Geraldo says:
    7 de Agosto de 2026 às 10:54

    O melhor Windows é o LTSC, mas não roda alguns programas certificados e aí, ficamos cheios de bloatware.

    Responder
  4. Zec says:
    7 de Agosto de 2026 às 11:05

    8 GB de RAM com Windows 11 funciona “bem” apenas para navegar na web e produtividade básica mas tem muitos asteriscos.
    É preciso um bom SSD; ter o Windows muito bem configurado, com grande parte dos serviços desativados; não instalar porcarias que ficam a correr em segundo plano; não abrir muitos tabs no browser; desativar as atualizações automáticas; entre outras coisas.

    Mas se o teu sistema só tem 8GB de RAM mais vale ir para um Linux que ficas com um sistema muito mais fiável (porque a Microsoft só faz m**** ultimamente) e responsivo.

    Responder

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