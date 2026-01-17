ChatGPT Go chegou para todos. Mais barato, menos limites, mas com publicidade

A grande notícia é que a OpenAI lançou o ChatGPT Go para todos. Apenas alguns meses após o lançamento em alguns países, a subscrição mais barata desta IA está disponível de forma alargada. Esta versão permite enviar mais mensagens para o ChatGPT, criar imagens e aceder a outras funcionalidades antes restritas a quem pagava. O senão é que terá publicidade!

ChatGPT Go chegou para todos, mas com publicidade

Numa atualização do seu site, a OpenAI confirmou que o ChatGPT Go está agora disponível em todo o mundo. A subscrição custa 8€ em Portugal e 8 dólares no resto do mundo, embora seja oferecida em moeda local em alguns países.

O ChatGPT Go oferece um maior acesso ao GPT-5.2, um grande número de imagens geradas por IA e ferramentas de análise de dados. Quem envia ficheiros como documentos, folhas de cálculo ou PDFs para o ChatGPT, sabe que existe um limite diário para utilizadores gratuitos. A subscrição Go permite contornar este limite, ao aumentar o número de envios que pode analisar.

Quem quer subscrever o ChatGPT Plus, mas acha o preço demasiado elevado, a subscrição Go pode ser interessante. Convém lembrar que esta subscrição tem algumas limitações em comparação com a Plus. A principal diferença entre o ChatGPT Go e o ChatGPT Plus é que a subscrição mais barata não oferece acesso a modelos de raciocínio avançados ou GPTs personalizados.

OpenAI alarga limites da subscrição do ChatGPT

Os utilizadores do Go não poderão utilizar o Codex Agent nem gerar vídeos no Sora. A OpenAI procura diferenciar os seus serviços, reservando os melhores recursos para quem paga mais e recompensando-os com novas funcionalidades antes dos outros. Apesar disso, o ChatGPT Go é uma boa alternativa para quem está cansado dos limites diários da conta gratuita. Com o pagamento, este limite é aumentado.

A OpenAI não é clara no número de mensagens que se podem enviar, uma vez que este número muda diariamente. Até há alguns meses, o ChatGPT limitava as contas gratuitas a 10 consultas GPT-5 e os utilizadores do plano Plus a 80. O ChatGPT Go situa-se entre estes dois limites e também oferece mais memória e contexto.

Curiosamente, e para suportar este plano, a OpenAI resolver aplicar o suporte com base em anúncios. Será uma forma de garantir o preço reduzido, mantendo na mesma, segundo indicam, a experiência de utilização simples e intuitiva do ChatGPT. Associado está, claro, os limites mais elevados.