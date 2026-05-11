Nova série Huawei Watch Fit 5 foi pensada para um público jovem e urbano

Foi em Banguecoque, na Tailândia, que a Huawei apresentou as mais recentes novidades nas categorias de wearables inteligentes e tablets. Uma delas foi a nova série Watch Fit 5, que combina um largo leque de tecnologias com uma forte afirmação de estilo, procurando chegar ao público jovem e urbano.

No evento da Huawei, em Banguecoque, na Tailândia, foi revelada a nova série Watch Fit 5, que combina diferentes cenários desportivos, monitorização completa da saúde e bem-estar, e orientação avançada para a prática de exercício físico com uma afirmação de estilo para um público jovem e urbano.

A nova série Huawei Watch Fit 5, que inclui os modelos Standard e Pro, com diversas cores, suporta pagamentos contactless através da aplicação Curve Pay.

O que oferece a app Curve Pay?

Com esta funcionalidade, os utilizadores podem realizar pagamentos de forma segura e prática, sem necessidade de smartphone ou cartões, e beneficiam ainda da experiência One Smart Wallet, que permite reunir a maioria dos principais cartões numa única interface, e da funcionalidade Go Back in Time, que permite corrigir pagamentos após a compra.

Desde 30 de abril, os utilizadores de wearables Huawei têm acesso a uma oferta exclusiva: 3% de cashback em todas as compras efetuadas com a aplicação Curve Pay.

A aplicação inclui ainda deteção segura de remoção do pulso, que ativa automaticamente a necessidade de introdução de código de acesso caso o dispositivo seja retirado.