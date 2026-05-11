Nova série Huawei Watch Fit 5 foi pensada para um público jovem e urbano
Foi em Banguecoque, na Tailândia, que a Huawei apresentou as mais recentes novidades nas categorias de wearables inteligentes e tablets. Uma delas foi a nova série Watch Fit 5, que combina um largo leque de tecnologias com uma forte afirmação de estilo, procurando chegar ao público jovem e urbano.
No evento da Huawei, em Banguecoque, na Tailândia, foi revelada a nova série Watch Fit 5, que combina diferentes cenários desportivos, monitorização completa da saúde e bem-estar, e orientação avançada para a prática de exercício físico com uma afirmação de estilo para um público jovem e urbano.
A nova série Huawei Watch Fit 5, que inclui os modelos Standard e Pro, com diversas cores, suporta pagamentos contactless através da aplicação Curve Pay.
O que oferece a app Curve Pay?
Com esta funcionalidade, os utilizadores podem realizar pagamentos de forma segura e prática, sem necessidade de smartphone ou cartões, e beneficiam ainda da experiência One Smart Wallet, que permite reunir a maioria dos principais cartões numa única interface, e da funcionalidade Go Back in Time, que permite corrigir pagamentos após a compra.
Desde 30 de abril, os utilizadores de wearables Huawei têm acesso a uma oferta exclusiva: 3% de cashback em todas as compras efetuadas com a aplicação Curve Pay.
A aplicação inclui ainda deteção segura de remoção do pulso, que ativa automaticamente a necessidade de introdução de código de acesso caso o dispositivo seja retirado.
Adicionalmente, a app oferece acesso gratuito ao MultiPass, que inclui a subscrição do Huawei Health+ e benefícios exclusivos em aplicações de desporto e fitness, como komoot, Naviki, URUNN ou Life Period Tracker.
A série Huawei Watch Fit 5 estará disponível, em Portugal, a partir de 21 de maio 2026.
A fase de pré-venda arrancou no dia 7 de maio, exclusivamente na Huawei Store, com um cupão de desconto A60FITNOVO no valor de 60 euros para novos subscritores.
Os clientes podem ainda beneficiar de ofertas exclusivas na loja online da marca, disponível aqui.