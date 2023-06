Análise: frigoríficos portáteis VEVOR para o seu carro… e não só

O verão acabou de chegar e os dias quentes estão prometidos, portanto, não há melhor que ter sempre bebidas frescas por perto. Mas, e se nos seus passeios o conseguir fazer longe de tudo e ao simples alcance do seu carro? Hoje trazemos 3 modelos de frigoríficos portáteis VEVOR, que podem ser a sua melhor aquisição para este verão!

Seja por questões de comodidade, de último recurso ou de simples poupança, ter um frigorífico no carro pode ser algo que talvez ainda não tenha considerado, mas que se pode traduzir numa maravilha para usar nas férias que se aproximam.

Para simples passeios, para experiências Overland, para acampar ou simplesmente para uma churrascada de fim de semana, estes frigoríficos estão preparados para trabalhar tanto com ligação 12V DC (ficha de isqueiro) como com energia elétrica 220V AC. E isso faz deles um produto extremamente prático e abrangente.

Frigoríficos portáteis VEVOR

Diferentes tamanhos para diferentes propósitos. Se um frigorífico de 10 litros pode ser suficiente para manter as bebidas e o lanche frescos num passeio grande de domingo, será muito limitado se quiser passar uns dias a acampar.

Portanto, é importante saber exatamente o propósito de utilização, para que o tamanho não fique aquém nem seja exagerado.

Escolher o maior frigorífico que caiba no carro poderá não ser a opção mais acertada. Em vez disso, considere escolher o mais pequeno possível consoante a sua necessidade, e assim maximizar o espaço disponível para transportar outras cargas e, claro, poupar também no preço do frigorífico. Em todo o caso, nos modelos apresentados, a capacidade máxima é de 50L.

Especificações e funcionalidades

Nestas 3 opções que temos em cima da mesa, literalmente, todos os frigoríficos são portáteis e capazes de trabalhar tanto a 12V DC como a 240V AC. São, portanto, adequados para utilizar tanto dentro de casa como em viagem. São portáteis, com pegas para facilitar o transporte.

Em termos de tecnologias de funcionamento, apenas os dois maiores funcionam com o princípio de bomba de calor, o que também lhes confere um melhor desempenho e maior eficiência, conseguindo ser económicos a nível energético. O mais pequeno, não havendo descrição da tecnologia utilizada, é possível que seja um mecanismo baseado num módulo Peltier, portanto, um sistema isento de gás refrigerante.

Por ter esse sistema, o mini-frigorífico tem também a capacidade de inverter o modo de funcionamento e aquecer até 65ºC, o que pode ser extremamente útil em diversas situações.

Já no que respeita ao controlo, os modelos com bomba de calor (de 15L e 30L) têm a capacidade de escolher entre 3 níveis de exigência: baixo, médio e alto. Isso permite poupar recursos energéticos, nomeadamente no caso de estar a ser alimentado pela bateria do carro (com o motor desligado) em que o objetivo será procurar manter a temperatura com o mínimo consumo energético possível.

Falando dos mesmo modelos, podemos dizer que são "inteligentes" pois têm comunicação Bluetooth que lhes permite serem monitorizados e controlados a partir do smartphone, tanto para Android como para iOS. Além de ser possível ver a temperatura atual, é possível ligar ou desligar, escolher a temperatura pretendida, escolher o modo de funcionamento e as unidades de temperatura. Permite ainda redefinir os valores de temperatura máxima e mínima, para o caso de não se pretender, por exemplo, que os alimentos congelem inadvertidamente.

Por fim, para os modelos inteligentes, está ainda disponível uma ficha USB A, que pode ser útil para carregar o smartphone ou outro dispositivo USB.

Especificações completas

Modelo LL-10AL C15 C30 Capacidade 10L 15L 30L Temperatura arrefecimento 18ºC abaixo temp. amb. -20ºC ~ 20ºC Temperatura aquecimento 65ºC - Potência 55W arrefecimento 45W aquecimento 45W 60W (55W reais) Alimentação 12V DC, 220~240V AC 12/24V DC, 100-240V AC Ruído 25 dB ≤ 45dB Modos funcionamento - Eco / Max Bluetooth Não Sim Proteção bateria carro Não Sim Peso 3,5 kg 8,6 kg 13,65 kg Dimensões 26,5 x 25 x 35 mm 598 x 320 x 260 mm 650 x 375 x 357 mm Preço 59,99 € 173,99 € 249,99 €

Desempenho

Foram feitos alguns tens para perceber a rapidez com que os frigoríficos são capazes de atingir a temperatura pretendida. A temperatura foi medida com um sensor de temperatura/humidade Aqara, não encostado a qualquer parede do frigorífico.

No caso do mais pequeno, que não tem configuração de temperatura, mas apenas de modo, no modo de arrefecimento é capaz de atingir uma temperatura em 18ºC inferior à temperatura ambiente. E isso verificou-se na totalidade. Numa sala a 24ºC, o frigorífico foi capaz de atingir 6ºC, com 1 litro de líquidos no seu interior, em cerca de 11 horas.

No frigorífico de 15 litros, para uma quantidade de líquidos de 4,25 litros, demorou cerca de 3 horas para atingir a mesma temperatura de 6ºC, com um consumo de 45W, portanto, muito mais eficiente.

No gráfico abaixo é possível notar um abrandamento da descida da temperatura, seguido de um aceleramento. Existe uma discrepância entre a temperatura pedida e a temperatura real junto dos alimentos. O momento em que a temperatura das paredes do frigorífico atingem a temperatura pedida, que no caso era 1ºC, não é o mesmo momento em que os alimentos atingem essa temperatura, e quando isso aconteceu o compressor começou a desligar e ligar para manter 1ºC, mas a temperatura dos alimentos começou a descer mais lentamente por estar mais próxima da temperatura pedida. Como o meu teste pretendia aferir a rapidez com que o conteúdo do frigorífico desce a temperatura com o desempenho máximo do frigorífico , alterei a temperatura para -10ºC.

Já no frigorífico de 30 litros, para a mesma quantidade de líquidos, colocados à temperatura ambiente no seu interior, o desempenho foi claramente superior ao modelo de 15L, necessitando apenas de cerca de 2 horas para atingir os 6ºC no seu interior.

Depois destes resultados, fica claro que os frigoríficos com bomba de calor são muito mais eficientes comparando com o princípio de funcionamento do mini-frigorífico de 10L.

Veredicto

Estes dispositivos portáteis podem tornar-se numa pequena maravilha neste verão. São práticos, simples de usar e permitem a flexibilidade de utilizar em casa ou no carro.

Cada um com o seu propósito, por terem tamanho, desempenho e potência diferentes, demonstraram-se funcionais, com bons materiais de construção e enquadrados com as especificações, sendo que o mais pequeno tem maiores limitações devido ao sistema que tem integrado (provavelmente Peltier) em comparação com os modelos com bomba de calor, que são muito mais eficientes.

Nos modelos com bomba de calor, a possibilidade de congelar (temperatura mínima de 20ºC) é algo muito interessante, pois aqui surge a possibilidade de utilizar para gelados ou outro tipo de propósito. A ligação USB que disponibilizam é também um ponto positivo.

A app para smartphone é bastante prática, quer para utilizar durante uma viagem ou mesmo para controlar noutros ambientes de utilização.

No caso do frigorífico maior, de 30L, tem uma tampa e guias de água no fundo do compartimento, útil para retirar líquidos derramados ou de condensação. Na tampa superior, fecha com encosto magnético, tem saliências para 4 copos e uma taça (útil para utilizar como mesa de apoio) e no interior tem iluminação LED.

Já para a utilização do modo de aquecimento no mini-frigorífico, não há nada a apontar. Demora "o seu tempo" a aquecer e pode revelar-se muito útil em situações específicas.

No geral são silenciosos e de estrutura compacta, com bom aproveitamento do espaço.

Preço e disponibilidade

