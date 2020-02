PlayStation 5 – O site oficial da Sony PS5 já está online

Muito se tem falado em relação à nova consola de jogos da Sony, a PlayStation 5. De facto, alguns rumores dão como certo o anúncio da PS5 já neste mês de fevereiro, o mais tardar em março. O site da consola já está online, mas com pouquíssima informação.

A questão que se coloca atualmente é quando é que afinal a Sony irá apresentar a sua consola? Será em fevereiro, em março ou apenas no final do ano de 2020?

Rumores dão conta do lançamento da PlayStation 5 já este mês… ou não!

Se nos reportarmos à história, em março de 2000 era lançada no Japão a PlayStation 2. Desde então, a marca nipónica nunca mais deixou um lançamento para o início do ano, apostando sempre no lançamento tardio, já perto do natal.

No entanto, estão a surgir vários rumores a referir que a Sony irá apresentar detalhadamente a sua nova consola PlayStation 5 já em fevereiro. Assim, poderão estar iminentes os convites à imprensa.

Por outro lado, um “conhecido insider’, que gravita no mundo PlayStation, usou a sua conta do Twitter para afirmar que o evento de apresentação será a apenas em março.

Sony não confirma, mas aponta uma “data”

Na ausência de uma confirmação oficial da Sony, ainda estamos as escuras no que toca a esse respeito. Contudo, a empresa nipónica começou já outros preparativos para o evento da revelação. O site oficial da PlayStation 5 já está online. Por motivos óbvios, este, ainda não oferece muita informação, mas poderá ser atualizado muito rapidamente em caso de apresentação.

Atualmente, lê-se apenas as seguintes informações no site oficial da consola de última geração da Sony:

Começámos a partilhar algumas das incríveis funcionalidades que podes esperar da PlayStation 5, mas não estamos totalmente preparados para revelar a próxima geração da PlayStation. Inscreve-te abaixo para seres dos primeiros a receber atualizações sempre que as anunciarmos, incluindo novidades sobre a data de lançamento da PS5, o preço da PS5 e a futura lista de jogos de lançamento da PS5. O lançamento da PS5 está previsto para o Natal de 2020.

Portanto, os rumores que dão conta da apresentação em fevereiro ou março, os rumores que informam o preço de 499 euros, assim como o lançamento do novo comando DualShock 5, não têm ainda qualquer sinal de oficialidade. Contudo, isso não quer dizer que a consola de jogos da Sony, a PS5… não esteja por aí a aparecer!