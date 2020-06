Os Transformers estão de volta este ano com Transformers: Battlegounds

Os Transformers estão de volta! Pelo menos é isso que a Bandai Namco revela com o recente anúncio do jogo Transformers: Battlegounds revela.

O jogo, em desenvolvimento pelos britânicos da Coatsink traz de volta a velha rivalidade Autobots versus Decepticons.

Quem não conhece ainda os Transformers, nos tempos que correm? Pois, bem! Eles estão de volta este ano, quando for lançado Transformers: Battlegounds lá mais para o final do ano.

A eterna guerra entre Autobots e Decepticons está novamente na ementa do dia e Megatron continua a ser o inimigo público número 1.

Optimus Prime, Bumblebee e os restantes Autobots estão de volta para enfrentar novamente Megatron e seus Decepticons, em combates que irão ocorrer desde a cidade de Central City até ao próprio planeta dos robots gigantescos: Cybertron.

Apesar de ainda se saber pouco sobre o jogo, já é conhecido que ira possuir, além de um modo singlelayer (eventualmente um modo Campanha), vários modos multiplayer onde, crê-se que será possível também jogar pelo lado de Megatron.

Fica, no entanto, a questão no ar, se irá haver um modo campanha também do lado dos Decepticons.

O que a Outright Games e a Hasbro têm a dizer sobre o jogo

“A franchise dos Transformers é uma das antigas e mais facilmente reconhecíveis franchises do mundo do entretenimento.” refere Terry Malham da Outright Games. “É uma honra trabalhar com este magnifico Universo e com estes personagens lendários de forma a criar um jogo com o qual toda a família se possa divertir.”

“Transformers: Battlegounds é um jogo novo e autêntico em relação aquilo que um jogo Transformers pode ser,” adiantou ainda Mark Blecher da Hasbro.

Ainda se desconhecem quais os membros dos Autobots e dos Decepticons que marcarão presença no jogo. Eventualmente esses nomes deverão ser dados ao longo dos próximos meses.

Transformers: Battlegounds será lançado para PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e PC a 23 de outubro.