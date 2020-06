ATL abrem amanhã! Crianças podem levar tablets e telemóveis mas…

É já amanhã que irão abrir os Centro de Atividades de Tempos Livres (ATL) depois de um período fechado por causa da pandemia. Estes centros proporcionam atividades de lazer a crianças e jovens a partir dos 6 anos, nos períodos disponíveis das responsabilidades escolares, desenvolvendo-se através de diferentes modelos de intervenção, nomeadamente acompanhamento/inserção, prática de atividades específicas e multiactividades.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) não proíbe a entrada de telemóveis nem tablets, mas estes equipamentos são dos que apresentam maior risco de infeção.

A DGS publicou hoje um conjunto de Medidas de Prevenção e Controlo em Centros de Atividades de Tempos Livres (CATL). Como refere a DGS, o sucesso das medidas de Saúde Pública depende da colaboração de todos os cidadãos, das instituições e organizações, e da sociedade.

Como principal medida, a DGS obriga a que todos os profissionais e crianças com idade superior a 10 anos devem usar máscara dentro do estabelecimento. De referir também que devem ser evitados todos os passeios e excursões a espaços públicos onde não seja possível assegurar distanciamento. Os pais devem também entregar ou esperar os filhos à porta e não entrar dentro dos estabelecimentos.

Telemóveis e tablets podem ser levados para o ATL mas…

As orientações não proíbem a entrada de telemóveis e tablets. No entanto, no que diz respeito à higienização ambiental, o documento refere que as superfícies com maior risco de contaminação são as de toque frequente, ou seja, as superfícies manipuladas ou tocadas, por muitas pessoas, e com muita frequência ao longo do dia.

São exemplos destas superfícies: maçanetas de portas, interruptores de luz, telefones, tablets, teclados e ratos de computadores, principalmente quando usados por várias pessoas, botões de elevadores, torneiras de lavatórios, manípulos de autoclismos, mesas, bancadas, cadeiras, corrimões, dinheiro, controlos remotos, entre outros.

As salas de informáticas, bibliotecas, laboratórios e outros espaços devem ser higienizados e desinfetados após cada utilização.

Relativamente à pandemia por COVID-19, a OMS informou hoje que o mundo alcançou um número recorde com 140 mil casos de infetados nas últimas 24 horas.

Medidas de Prevenção e Controlo em Centros de Atividades de Tempos Livres (CATL)