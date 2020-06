Dica: Aprenda como criar uma sala de videoconferência no Facebook

Certamente já reparou que o Facebook passou a apresentar uma nova funcionalidade com o novo Criar Sala. Esta é uma resposta do Facebook a outras soluções alternativas, permitindo que os utilizadores criem salas de videoconferência, partilhem o ecrã, etc. O Pplware já tinha mostrado como usar via Messenger mas hoje ensinamos como podem criar e usar uma sala criada via Facebook.

Saibam o que têm de fazer.

A nova plataforma de videoconferência Messenger Rooms já chegou a Portugal. No nosso país a funcionalidade tem o nome Criar Sala que, tal como o nome sugere, permite criar uma sessão com vídeo para conversar entre utilizadores. Esta funcionalidade permite a realização de reuniões, mini formações, aulas, etc. Como referido, os utilizadores podem também partilhar o ecrã do dispositivo caso pretendam.

Como criar uma Sala de Videoconferência no Facebook?

Criar uma sala de videoconferência no Facebook é algo relativamente simples. A funcionalidade está bem visível e depois de clicarmos no botão Criar Sala irá ser solicitado ao utilizador:

A atividade da sala

Quem vai convidar

O início da sessão

Dentro da opção Atividade da Sala existem várias designações predefinidas.

Depois dos parâmetros definidos podem ainda definir uma descrição para a sessão. De referir que essa publicação apenas irá ser visível pelos elementos convidados para a sessão.

Depois de estabelecida a sessão, os participantes podem conversar com áudio e vídeo e também partilhar o conteúdo do seu ecrã.

As plataformas de videoconferência nunca foram tão importantes como agora. O confinamento levou milhões de pessoas em todo o mundo a fazer uso destas soluções por questões de trabalho, educação e lazer. Esta é mais uma alternativa a quem não pretender instalar aplicações de terceiros para comunicar. Basta ter um perfil no Facebook e está feito. Simples, rápido, bastante estável e sem complicações.

