A verdade é que se a Apple não apresentar um iPhone com o aspeto estrutural como o do iPad Pro, muitos utilizadores vão ficar desiludidos. Isto, porque este estilo tipo iPhone 5, mas com a delicadeza do material e espessura do iPad Pro, promete um iPhone incrível. Segundo outro leak, apareceram uns hipotéticos moldes que confirmam o novo design do iPhone 12.

Desde o iPhone 6 que a Apple não muda a forma dos seus smartphones e isso tem sido alvo de críticas dos clientes e utilizadores. Será que é desta?

iPhone 12 poderá ter design como o iPad Pro 2020

Alegadas fotos dos moldes dos quatro modelos do iPhone 12 foram publicadas no Twitter. Conforme podemos ver, as fotos mostram os dispositivos com um design muito parecido com o iPad Pro, algo que os boatos também alegam.

Embora não mencionados, estes moldes geralmente são baseados em dimensões “vazadas” e renderizações CAD dos dispositivos. Estas medidas são geralmente disponibilizadas aos fabricantes de capas e outros acessórios para o iPhone.

Os moldes apontam para a linha do novo iPhone com cantos quadrados, em vez das bordas curvas encontradas na linha do iPhone 11. Além disso, também podemos ver os quatro iPhones nos tamanhos variados de ecrã. O menor dos dispositivos parece ter um ecrã de 5,4 polegadas, duas variantes com ecrã de 6,1 polegadas e o iPhone 12 Pro Max, com ecrã de 6,7 polegadas.

Enquanto os tamanhos e design dos moldes estão alinhados com todos os rumores saídos até agora sobre o iPhone 12, estes mostram algo que não tem sido consensual. O notch aparece, mas no tamanho do que hoje existe nos iPhones lançados.

Portanto, existem vários rumores que dão conta que o notch será mais pequeno, o que aqui não é o que se vê. Aqueles 30% mais pequeno que diziam alguns leaks, não estão nestas imagens. Contudo, também temos de admitir que é possível que as dimensões “vazadas” e os desenhos CAD não representem o tamanho do notch corretamente, pois poderão não ser um ponto importante para o caso.

Rumores sobre atrasos no fabrico do iPhone 12 ganham peso

Nos anos anteriores, estes moldes para novos iPhones apareceram por volta de abril ou maio. Assim, e também indo ao encontro de outras informações, o atraso poderá estar relacionado com a pandemia da COVID-19. Assim, um rumor leva a outro e podem ser índicios de que a Apple poderá estar a atrasar também o lançamento do iPhone 12.

A empresa pode lançar dois dos modelos iPhone 12 mais baratos em setembro e os outros dois Pro em outubro. Outros rumores afirmam que o anúncio em si será adiado para outubro.

Além de um novo design, a linha do iPhone 12 virá com conectividade 5G, desempenho aprimorado, melhores câmaras, sensores e um novo scanner LiDAR para fins de AR.

