iPhone 12 Pro: 5G, ecrã de 120 Hz, Face ID evoluído e mais tecnologia na fotografia

A Apple, ano após ano, tem apostado em trazer ao iPhone mais tecnologias, umas já maduras, como o NFC e o carregamento wireless, e outras inovadoras, como o Touch ID/Face ID ou o Apple Pay. Contudo, nos últimos anos, a aposta tem sido nas capacidades de mostrar e captar imagem. Se no iPhone X a empresa estreou o ecrã OLED Super Retina HD e o Face ID, no iPhone 12 Pro os rumores referem que estes pontos vão todos ser melhoras.

São já vários os rumores em volta do iPhone 12. Agora “consta” que o iPhone 12 Pro terá um ecrã de 120 Hz e muito mais!

iPhone 12 Pro terá ecrã de 120 Hz?

De acordo com alguns rumores, a Apple está atualmente a testar um ecrã de 120 Hz no iPhone 12 Pro, incluindo o maior modelo que terá um ecrã OLED de 6,7 polegadas.

A empresa estará interessada na mudança para os 120 Hz, em vez de se ficar apenas nos 90 Hz. No entanto, tal como o iPad Pro, seria fornecido um sistema para variar automaticamente o ecrã e mudar entre 60 Hz e 120 Hz, dependendo da utilização do utilizador. Não vale a pena ter o ecrã a 120 Hz quando se vê um vídeo no YouTube, por exemplo.

Mais tecnologia de imagem requer mais energia, logo, mais bateria

Um ecrã de 120 Hz pode ajudar no que toca à bateria. Não é o que está a pensar, neste caso, ajuda porque poderá crescer a estrutura e, com isso, a bateria pode ser maior. Assim, como dizem os rumores, o iPhone 12 Pro terá de ter um ecrã maior, porque a otimização ao nível do iOS não será suficiente e isso será aproveitado para aumentar o tamanho e a capacidade da bateria! A nova poderá chegar aos 4400mAH. Também poderá trazer 5G, mas haveremos de voltar a esta tecnologia no iPhone.

Para além do ecrã, é anunciado que o entalhe, o famoso notch, será menor. Segundo as ideias que formam o rumores, estão planeados melhoramentos no sistema de câmara TrueDepth. Isso levará a um Face ID a lidar com ângulos mais amplos. Além disso, esta tecnologia irá trazer um melhor reconhecimento facial geral.

iPhone 12 terá o LiDAR como trunfo

Conforme conhecemos no que foi lançado no novo iPad Pro, a tecnologia LiDAR virá ajudar a melhorar o que já existe. Como tal, a combinação de tecnologias irá abrir novas portas, novas formas de utilizar o iPhone e o iOS 14.

Assim, espera-se um combinar desta tecnologia com os módulos de câmaras já existentes, por forma a melhorar a fotografia em geral, mas a inovar com mais conteúdo.

Os protótipos do iPhone 12 deverão estar completamente finalizados até ao final do mês. Assim, deveremos conhecer o “design final” por volta de junho, graças às já conhecidas fugas de informação.

