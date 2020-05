Maneater: quando os papéis se invertem

No final do século passado houve uma saga de filmes de terror que ficou na memória de todos os que a viram na altura: Jaws. Quase que arrisco afirmar que todos os que a viram também sabem cantarolar a melodia que acompanhava a chegada do Great White.

Agora, em 2020, prepara-se para chegar Maneater, o outro lado de Jaws.

Realizado por Steven Spielberg, Jaws (O Tubarão) foi um marco na 7ªArte e um dos filmes que ajudou Spielberg a tornar-se no conceituado realizador que é.

Para os mais novos, Jaws contava a história de um tubarão-branco que decidiu marcar uma pacata vila balnear americana, Amity, como a sua zona de alimentação. Mais tarde a saga teria episódios noutros locais e até com um pouco de irracionalidade emocional à mistura.

Agora, em 2020 prepara-se para chegar Maneater, aquele jogo que considero como um Jaws invertido, no que toca aos papeis a desempenhar pelo jogador.

Em Maneater a ideia é pensar e agir como um tubarão e, claro está, comer tudo o que mexa à sua frente (dentro e fora de água).

O jogo é um tremendo mundo aberto à exploração subaquático onde o nosso tubarão é rei e senhor. Mas enquanto não atinge todo o seu potencial, o tubarão terá de ter cuidado, tanto com os humanos (de simples pescadores até à Guarda Costeira) como com outros seres marinhos.

No entanto, à medida que vai evoluindo e crescendo, poderá aventurar-se cada vez mais para novas zonas e explorar o seu território em crescimento.

E à medida que vai crescendo, vai sendo possível desbloquear novas evoluções para o nosso tubarão que incluem, por exemplo, a aquisição de um poder que lhe possibilita usar eletricidade (semelhante ao das enguias-elétricas, creio):

O jogo da Tripwire Interactive encontra-se planeado para o verão deste ano, para Playstation 4, xbox One, Nintendo Switch e PC.

Maneater