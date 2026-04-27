Valve confirma o preço e a data de lançamento do novo Steam Controller

A Valve quebrou finalmente o silêncio e revelou os pormenores que faltavam sobre o lançamento do seu novo periférico de hardware. O sucessor do Steam Controller prepara-se para chegar às mãos dos jogadores portugueses já na próxima semana.

Espera terminou para os entusiastas do ecossistema da Valve

Após o anúncio conjunto com a Steam Machine e o Steam Frame no final de 2025, a empresa confirmou que o novo Steam Controller estará disponível para compra a partir do próximo dia 4 de maio. No entanto, os interessados devem preparar o orçamento, pois o dispositivo assume-se como um produto de gama alta.

No mercado europeu, o preço oficial fixou-se nos 99 euros, o mesmo valor praticado em dólares nos Estados Unidos. No Reino Unido, o comando poderá ser adquirido por 85 libras. A empresa liderada por Gabe Newell justificou as variações de preço em regiões como a Austrália ou o Canadá (149 dólares locais) com os custos logísticos, taxas alfandegárias e as especificidades de cada mercado.

O design deste novo hardware revela uma clara influência da Steam Deck, mas não esconde a inspiração na ergonomia do DualSense da PlayStation 5. O controlador apresenta uma disposição de botões familiar, complementada por dois trackpads com resposta háptica que se encontram ligeiramente inclinados para maior conforto. Além disso, a Valve incluiu sensores capacitivos nas pegas e um giroscópio de seis eixos.

Steam Controller terá tecnologia TMR

Um dos maiores argumentos de venda deste Steam Controller é a utilização de manípulos com tecnologia TMR (Magnetorresistência de Túnel). Este sistema funciona sem contacto físico direto, o que elimina quase por completo a possibilidade de surgir o indesejado drift, um problema que afetou gravemente os comandos da Nintendo Switch.

Para além da durabilidade, estes sensores são mais precisos e consomem menos energia do que os joysticks de efeito Hall, garantindo uma performance superior a longo prazo.

Com um PVP de 99 euros, o comando da Valve posiciona-se num patamar nitidamente premium. Este valor coloca-o acima de outras opções populares no PC, como o DualSense da Sony, que pode ser encontrado por valores entre os 74,99 e os 84,99 euros, dependendo da cor escolhida.

Resta agora saber se as funcionalidades exclusivas e a resistência dos novos manípulos serão suficientes para convencer o público a investir este valor adicional.

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