Força Aérea: F-16M vão despedir-se de 2025! A que horas passam na sua zona?

A Força Aérea Portuguesa volta a levar os seus famosos caças F‑16M aos céus de Portugal Continental no dia 31 de dezembro de 2025, para assinalar simbolicamente o fim das operações de treino de 2025 e desejar um Feliz Ano Novo à população. Saiba os horários.

Esta iniciativa, que já se tornou uma tradição, combina a componente operacional,treino essencial para manter as qualificações e a prontidão dos pilotos, com um gesto de proximidade às populações, lembrando o papel da Força Aérea na vigilância e defesa do espaço aéreo nacional.

Horários da passagem dos F-16M

A operação está planeada para decorrer ao longo da manhã, com os voos a acontecer entre as 10h00 e as 11h30.

Se quer ver os F‑16M no céu no seu concelho, esteja atento aos horários acima e procure locais com boa visibilidade, evitando grandes obstáculos urbanos ou zonas com muita neblina logo pela manhã.