iRobot: empresa dos populares robôs aspiradores Roomba declara falência

Após enfrentar uma crise profunda, que ameaçava a sua própria sobrevivência e o futuro dos seus robôs aspiradores, a iRobot declarou falência. Uma empresa com sede em Shenzhen, na China, assumirá a propriedade da responsável pelo aspirador inteligente Roomba.

Resultado de uma série de fatores, a iRobot entrou, agora, com um acordo de apoio à reestruturação.

Embora tenha sido avaliada em 3,56 mil milhões de dólares (em inglês, $3.56 billion), em 2021, depois de a pandemia ter ajudado a impulsionar a procura pelos seus produtos, a empresa responsável pelo popular aspirador Roomba está, hoje, avaliada em cerca de 140 milhões de dólares, segundo a BBC.

De acordo com o chamado processo pre-packaged do Capítulo 11, a principal fabricante dos seus dispositivos, a Picea Robotics, com sede em Shenzhen, assumirá a propriedade da empresa.

Esta terá sido a alternativa viável, após o panorama comercial ter obrigado a iRobot a reduzir os seus preços e a fazer grandes investimentos em novas tecnologias, conforme avançado por documentos apresentados este domingo.

Segundo a empresa, os direitos de importação dos Estados Unidos de 46% sobre produtos do Vietname, onde a maioria dos dispositivos da iRobot para o mercado americano são fabricados, aumentaram os seus custos em 23 milhões de dólares só este ano.

Neste cenário, contudo, a empresa assegurou que o pedido não deve afetar a sua aplicação, cadeias de fornecimento ou suporte dos produtos.

iRobot impulsionou largamente a limpeza inteligente

Fundada em 1990 por três membros do Laboratório de Inteligência Artificial do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (em inglês, MIT), a iRobot concentrou-se, inicialmente, em tecnologia de defesa e espacial, antes de lançar o Roomba, em 2002.

Este robô aspirador detém cerca de 42% da quota de mercado dos Estados Unidos, segundo a empresa.

Contudo, as tarifas comerciais impostas pelo Presidente Donald Trump sobre mercadorias que entram no país vindas do exterior aumentaram os custos para muitas empresas, incluindo a iRobot, que dependem de importações para o fabrico de produtos.

A assumir a propriedade da iRobot está a Picea, uma fabricante de aspiradores robóticos, com instalações de investigação e desenvolvimento, bem como de produção, na China e no Vietname. Com mais de 7000 funcionários em todo o mundo, já vendeu mais de 20 milhões de aspiradores robóticos.

Como funciona o pedido de falência?

Por via de um processo legal, a falência ajuda pessoas ou negócios que não conseguem pagar as suas dívidas. Dependendo do tipo de pedido, pode ser exigido o pagamento de algumas dívidas ou pode ser criado um plano de reembolso com condições mais fáceis.

Os dois tipos mais comuns de falência do consumidor são o Capítulo 7 e o Capítulo 13. Por sua vez, a falência do Capítulo 11, usada pela iRobot, é normalmente usada por empresas.

Chamada de falência de "reorganização", este capítulo é normalmente usado por empresas. Através da reorganização das finanças, permite que as empresas continuem a operar enquanto é elaborado um plano de pagamento aos credores.