iPhone 17 Pro: novo problema traz barulho no altifalante durante carregamento

O novo iPhone 17, nos seus diferentes modelos, nao tem estado isento de problemas. Estes não têm sido muito complicados, mas têm frustado alguns utilizadores em espacial por minarem a experiência de utilização. Um novo problema para a Apple está a ganhar tração, com o iPhone 17 a fazer um som anormal pelo altifalante durante carregamento.

A chegada de uma nova geração de smartphones da Apple é um momento de expectativa no mundo tecnológico. No entanto, e como tem acontecido frequentemente , os primeiros meses de utilização podem revelar algumas arestas por limar. Desta vez, o foco recai sobre os iPhone 17 Pro e Pro Max, que parecem estar a sofrer de um comportamento invulgar relacionado com o sistema de áudio e energia.

Um ruído estático inesperado no iPhone 17

Vários proprietários destes equipamentos têm partilhado experiências frustrantes em fóruns e comunidades de suporte. Descrevem uma anomalia que, embora não impeça o funcionamento do telemóvel, compromete a experiência de utilização premium que a marca promete.

O problema central reportado pelos utilizadores manifesta-se através de um ruído estranho. É semelhante a estática ou ao som de um rádio antigo mal sintonizado, proveniente do altifalante do dispositivo. A maioria das queixas associa este fenómeno diretamente ao momento do carregamento. Assim que o cabo é ligado, o som sibilante começa a fazer-se ouvir, causando estranheza e desconforto a quem manuseia o equipamento.

Curiosamente, os relatos indicam que a origem do carregador — seja ele oficial da marca ou de terceiros — não parece influenciar o aparecimento da falha. Alguns utilizadores notaram que o uso de carregadores MagSafe pode atenuar a intensidade do ruído, tornando-o mais silencioso, mas não resolve a questão de forma definitiva.

Apple já investiga falha no carregamento e som

Há ainda registos de casos onde o ruído persiste mesmo quando o telemóvel não está a carregar. O mesmo acontece quando se baixa o volume durante a reprodução de multimédia. Isso sugere uma interferência mais complexa no hardware ou software de áudio.

Apesar de as primeiras queixas terem surgido logo em setembro, pouco tempo após o lançamento da série iPhone 17, a situação parece arrastar-se sem uma solução imediata. Alguns clientes chegaram a trocar os seus dispositivos por unidades novas, apenas para encontrar exatamente o mesmo defeito nos modelos de substituição.

Isso indica que se trata de uma falha sistémica e não de casos isolados de produção. Ainda que a Apple não tenha emitido um comunicado sobre a origem do erro, informações que circulam nas comunidades técnicas sugerem que a empresa já está ciente do problema.

A esperança dos utilizadores reside agora numa futura atualização de software, possivelmente a versão iOS 26.3. Esta poderá trazer a correção necessária para eliminar a interferência no som. Até lá, resta aos utilizadores aguardar que a gigante tecnológica resolva este mistério que afeta os seus topos de gama.