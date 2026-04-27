Brigandine Abyss com datas de lançamento nas principais plataformas

Foi recentemente revelada a data em que Brigandine Abyss vai chegar ao mercado e às principais plataformas gaming. Venham ver quando é.

A NIS America anunciou recentemente que o seu jogo Brigandine Abyss vai chegar muito em breve, tanto para PC, como para Nintendo Switch 2, Xbox Series X e Playstation 5.

As datas de lançamento agora anunciadas incluem, 26 de agosto para PC (via Steam) e 27 de agosto para Nintendo Switch 2, PlayStation 5 e Xbox Series X.

Brigandine Abyss é uma nova entrada nesta série já bastante enraizada no mundo gaming. Este jogo apresenta um mundo completamente novo no qual até quem não conhece a série conseguirá mergulhar de imediato e sentir-se imerso na aventura.

A história conta como há centenas de anos, o Império Abyssloa foi travado pelo poder arcano da Brigandine. Agora, um novo Império Abyssloa ergue‑se das cinzas, pronto para conquistar o mundo. O jogador vai enfrentar a escuridão e terá de gerir recursos, reunir as suas hordas de monstros e resistir ao império numa de seis campanhas de história diferentes.

A vitória está nos detalhes, pelo que expandir a nossa influência neste mundo em ebulição, não será fácil. O jogador irá gerir recursos, posicionar as suas tropas e criar vínculos com monstros para garantir que consegue enfrentar qualquer adversário. Depois, entra no campo de batalha e colhe os frutos... ou não!

Brigandine Abyss apresenta nova abordagem à experiência Brigandine, com o Modo Missão, que permite aos jogadores assumir o papel de uma de 24 facções distintas, cada uma com as suas próprias condições de vitória. Quer o objetivo seja de testar ao máximo o sentido táctico ou apenas descontrair, os jogadores vão encontrar centenas de horas de diversão em Brigandine Abyss.

Tanto no Modo de História como no Modo Missão, a jogabilidade decorre em duas fases. O jogador organiza as suas tropas e recursos durante a Fase de Organização, depois entra em ação no campo de batalha durante a Fase de Ataque.

Desta forma, Brigandine Abyss mantém a jogabilidade estratégica única da série, baseada numa grelha hexagonal, e dará muito em que pensar aos jogadores. Há que considerar as nossas habilidades, os atributos elementares e o desenvolvimento dos nossos exércitos se quisermos alcançar a vitória no campo de batalha.

Brigandine Abyss chega a 26 de agosto ao PC e à Nintendo Switch 2, PlayStation 5 e Xbox Series X a 27 de agosto.