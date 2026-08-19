Fugas de informação revelam o mapa e novos detalhes do GTA 6 antes do trailer oficial

Vários vídeos com jogabilidade real e o mapa detalhado do Grand Theft Auto 6 (GTA 6) surgiram na internet, o que levou a Rockstar Games a agir rapidamente para remover os conteúdos.

O mapa de Leonida e a inspiração na Florida

A comunidade de jogadores de GTA aguarda com expectativa o próximo lançamento oficial do jogo. No entanto, mesmo com os esforços da editora para conter as fugas de informação, novos detalhes sobre a região de Leonida vieram a público.

O mapa revelado assemelha-se a uma versão compacta e estilizada do sul da Florida, destacando-se uma enorme metrópole na zona leste, inspirada em Miami, rodeada por extensas áreas verdes e pântanos no norte e oeste.

No sul, encontram-se diversos arquipélagos que remetem para as conhecidas ilhas Keys. Esta cartografia digital conta ainda com vários ícones curiosos, incluindo habitações, veículos e até a indicação de perigosos jacarés na região.

Elementos de RPG confirmados no GTA 6

Um dos pequenos clipes de vídeo foca-se em Jason, um dos dois protagonistas desta nova aventura criminal. O personagem surge numa habitação costeira equipada com aparelhos de musculação, o que sugere o regresso da personalização física vista em títulos anteriores.

Ao realizar lançamentos numa tabela de basquetebol, o jogador recebe uma melhoria temporária nos seus atributos de foco. Este pormenor indica que a Rockstar Games pretende aproximar a experiência de jogo das mecânicas de RPG.

O segundo clipe apresenta uma jogabilidade muito mais dinâmica e caótica. Após um acidente de viação com um camião de mercadorias, Jason envolve-se numa luta física com o condutor, eliminando-o com uma chave de fendas.

Esta ação resulta imediatamente num nível de perseguição policial de duas estrelas e na redução da sua barra de karma, confirmando a existência de um sistema de honra semelhante ao de Red Dead Redemption.

Além disso, a interface revelou a necessidade de gerir o combustível dos automóveis e a possibilidade de utilizar a mala do veículo como armazenamento de itens.

A contestação por trás destas revelações

Embora estes materiais devam ser analisados com alguma cautela, a reação imediata da produtora com pedidos de remoção por direitos de autor valida a sua aparente autenticidade.

O autor destas partilhas não autorizadas justificou o seu ato como um protesto contra a política de distribuição física da Rockstar, que planeia incluir apenas um código de download na caixa do jogo, em vez do disco físico tradicional.

Trata-se de uma manifestação contra práticas comerciais consideradas prejudiciais para os consumidores, numa altura em que o lançamento do GTA 6 está agendado para consolas de nova geração a 19 de novembro, com uma apresentação especial agendada para 27 de agosto na plataforma Netflix.

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