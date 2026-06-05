Steam Machine e Steam Frame chegam já no verão de 2026. Preço continua um segredo…

A Valve confirmou oficialmente que a Steam Machine e a Steam Frame serão lançadas no verão de 2026, embora os preços de ambos os equipamentos permaneçam uma incógnita.

Programa de verificação da Steam ganha novos membros

A revelação foi feita, de forma discreta, num artigo do blogue oficial da empresa direcionado a programadores.

O tema central era a integração da Steam Machine e da Steam Frame no programa de verificação ("Verified"), o mesmo sistema que foi introduzido com a Steam Deck para garantir que os utilizadores saibam exatamente como os jogos correm em cada dispositivo.

No caso da Steam Machine, os requisitos para obter este selo de aprovação serão praticamente idênticos aos da consola portátil já existente no mercado.

Critérios rigorosos para o ecrã e controlos

Relativamente à Steam Frame, a Valve explicou que o processo de avaliação se focará na experiência imediata que o utilizador terá ao ligar o aparelho pela primeira vez.

Para receber a certificação de compatibilidade, as configurações gráficas predefinidas devem apresentar uma excelente fluidez, os textos da interface precisam de ser perfeitamente legíveis no ecrã integrado e o comando padrão deve responder sem falhas.

Estes testes rigorosos serão aplicados de igual forma tanto a videojogos convencionais como a títulos de realidade virtual.

Incerteza nos preços das consolas Steam num mercado inflacionado

Desde o anúncio oficial destes novos dispositivos em novembro de 2025 que se especula sobre o custo final para o consumidor. A persistente escassez global de componentes tem encarecido significativamente o fabrico de tecnologia, levando gigantes como a Microsoft, a Sony e a própria Valve a subir os preços dos seus produtos em centenas de euros.

Recorde-se que o comando Steam Controller foi lançado recentemente por cerca de 99 dólares, um valor aceitável para um periférico que funciona com motores hápticos avançados, o que aumenta a curiosidade sobre o posicionamento comercial do novo hardware.

Para além das novidades de hardware, a Valve implementou uma reestruturação visual na página inicial da sua plataforma de distribuição digital. O objetivo passa por organizar melhor a apresentação dos jogos, utilizando imagens maiores e com maior resolução, além de disponibilizar detalhes rápidos de forma mais acessível.

Entre as novidades destacam-se o regresso das secções de listas de desejos e conteúdos adicionais (DLC), um calendário personalizado baseado no histórico de jogo de cada utilizador e a introdução de uma navegação contínua que melhora a descoberta de novos títulos.

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