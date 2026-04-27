Apple lança iOS 26.5 beta 4 para iPhone

A Apple disponibilizou a quarta versão beta do iOS 26.5 para programadores, dando continuidade ao ciclo de testes antes do lançamento final previsto para breve.

A atualização surge numa fase em que a empresa está focada sobretudo em refinamentos, estabilidade e consolidação de novas funcionalidades.

Segundo informações, esta nova build não traz mudanças radicais visíveis, mas integra melhorias internas e prepara funcionalidades já vistas em versões beta anteriores.

Mensagens mais seguras e novidades no Maps

Entre as principais evoluções associadas ao iOS 26.5, destaca-se o reforço da segurança nas comunicações. A Apple está a testar encriptação ponta-a-ponta para mensagens RCS (ainda não disponível em Portugal), incluindo conversas entre iPhone e Android, algo que poderá marcar uma mudança relevante na privacidade das mensagens.

No campo das aplicações, o Apple Maps continua a receber novidades. A funcionalidade "lugares sugeridos" sugere locais com base no comportamento do utilizador e tendências próximas, podendo no futuro incluir conteúdos promovidos.

Além disso, há sinais de que a Apple está a preparar a introdução de publicidade na app Mapas, baseada na localização e pesquisas do utilizador, ainda que sem confirmação definitiva para a versão final.

Alterações na App Store e foco na Europa

Outra novidade relevante está na App Store, que passa a suportar novos modelos de subscrição. Os programadores poderão oferecer planos com pagamento mensal, mas com compromisso anual, algo comum noutros serviços digitais.

Para utilizadores europeus, a Apple continua a adaptar o sistema às exigências regulatórias. Entre os testes em curso está o suporte a atividades em tempo real (Live Activities) para acessórios de terceiros, bem como melhorias na integração e emparelhamento de dispositivos.

Lançamento final aproxima-se

O iOS 26.5 deverá chegar ao público nas próximas semanas, mantendo o calendário habitual da Apple para atualizações intermédias.

Esta beta 4 confirma uma tendência clara: menos foco em grandes novidades e mais atenção a segurança, estabilidade e afinação do ecossistema, preparando o terreno para futuras versões mais ambiciosas.