Ciberataque aos Locky dos CTT. Hacker afirma ter roubado mais de um milhão de registos

Os dados alegadamente obtidos dos clientes CTT incluem nomes, números de telefone, endereços de e-mail, histórico de encomendas e ainda a data e hora de todas as entregas.

Ataque terá visado serviço Locky dos CTT

Cerca de um milhão de clientes dos CTT poderão ter sido afetados por um ataque informático. Segundo a CNN Portugal, a intrusão incide sobre utilizadores do serviço de cacifos Locky, uma rede de pontos automáticos de entrega e devolução de encomendas, disponível 24 horas por dia em todo o país.

A divulgação terá sido feita esta segunda-feira pelo próprio atacante, identificado como Boogeymann Hoboper, num fórum frequentado por piratas informáticos. De acordo com o mesmo, os dados terão sido recolhidos a partir de 1.890 cacifos, abrangendo informação pessoal e registos detalhados de entregas.

Especialistas alertam para risco de phishing

Com o acesso a estes dados, os clientes poderão ser alvo de ataques de phishing altamente credíveis, uma vez que a informação utilizada pelos criminosos corresponde a encomendas reais.

Explicou Nuno Mateus Coelho, especialista em cibersegurança, citado pela CNN.

O alerta estende-se a todos os utilizadores. Poderão surgir pedidos fraudulentos de pagamento, nomeadamente referências multibanco para pequenas quantias associadas a supostos custos de desalfandegamento, ou faturas com ligações maliciosas que podem comprometer o acesso a contas bancárias.

Caso tenha utilizado este serviço, recomenda-se especial cautela. Confirme sempre a autenticidade de qualquer comunicação recebida antes de realizar pagamentos ou fornecer dados pessoais.