Hacker transforma calculadora Casio numa máquina de copianços

Lembram-se quando, na escola, se usava a capa das calculadoras como forma de escrever a lápis os copianços para os testes? Pois essa era realmente uma forma muito tradicional de realizar esse pequeno ‘crime’. Agora um hacker transformou uma calculadora clássica Casio numa autêntica e poderosa máquina de copianços.

A vida e as experiência já nos mostraram que há pessoas capazes de tudo. E este é apenas mais um desses exemplos.

Na minha época de escola já havia muita criatividade quando se tratava de copiar para os testes. E tudo se resumia basicamente a papelinhos com o que ia sair na prova, um pedido especial ao senhor da reprografia para diminuir ao máximo as folhas da matéria, mas de modo a que se mantivesse legível, as mãos escritas, papéis escondidos na manga da camisola ou no bolso das calças, entre outras.

Mas quando o assunto era Matemática, as máquinas calculadoras eram as grandes vítimas. Nelas, nalgum local onde o professor não visse, era escrita de forma minuciosa a audaz tudo o que importava saber, desde fórmulas a conceitos. Mas até os copianços parecem ter evoluído…

Calculadora Casio é transformada numa autêntica máquina de copianços

O YouTuber designado Neutrino fez algumas ‘pequenas’ alterações à sua Casio fx-991MS. Até aqui, tudo bem, não fosse ter sido transformada numa verdadeira máquina para copianços.

O hacker inseriu um pequeno ecrã secreto no equipamento, com Wi-Fi ESP8266, bateria recarregável e até suporte para mensagens. As seguintes imagens mostram um pouco melhor todo este processo.

A ligação à Internet, apesar de ter algumas limitações, permite o acesso a ficheiros armazenados no Google Firebase.

O gadget é ativado através de um interruptor e com recurso a um íman o utilizador poderá navegar pelos menus com 1 toque na parte superior da calculadores e entrar nos menus com 2 toques.

Através de um vídeo publicado no seu canal, Neutrino mostra e explica esta transformação passo-a-passo. Assim, caso tenha alguma calculadora velhinha aí por casa, com condições semelhantes a esta Casio, fica a sugestão para também se aventurar nesta ou noutras ideias.

Veja o vídeo:

Esta foi claramente uma transformação que levou algum tempo, dedicação e trabalho. Claro está que uma experiência destas requer ainda bastante conhecimento e algum jeito para tarefas minuciosas. É caso para dizer “shup up and take my money!”.