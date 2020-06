E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos de vários novos produtos como a PlayStation 5 e a Xiaomi Mi Band 5, analisámos o Realme X50 Pro 5G e o Huawei P40 Pro+, e muito mais.

Durante 2019 e já nestes meses de 2020, muitas foram as marcas de smartphones que revelaram a sua intenção de criar smartphones com câmaras frontais que ficassem escondidas pelo ecrã. Essas soluções surgiram em renderizações, protótipos e patentes, mas a verdade é que a solução não parece ser simples de implementar.

Contudo, agora parece haver desenvolvimentos, garantido a produção em massa da primeira solução do género.

Finalmente, poderemos estar a receber informações sobre um planeta que é gémeo da Terra. Pelo menos, é o que poderá estar em causa nas mais recentes descobertas dos astrónomos. A 3.000 anos de distância, o KOI-456.04 orbita uma estrela parecida com o nosso Sol e está a uma distância da estrela que permite temperaturas compatíveis com a vida. Além disso, tem um tamanho idêntico à Terra.

Com mais de 4 mil exoplanetas já identificados, este pode ser o tal. Mas há ainda muito a descobrir.

Parece que a Slightly Mad Studios acertou em cheio quando se lançou em 2015 com Project Cars. Isto, pois, após Project Cars 2 em 2017, eis que agora, em 2020, será lançado o terceiro jogo da série.

Venham ver o primeiro trailer e as primeiras novidades de Project Cars 3.

A Realme chegou recentemente ao nosso mercado e procura conquistar o seu espaço no mercado dos smartphones e na escolha dos utilizadores. O Realme X50 Pro 5G é, atualmente, uma das melhores apostas da marca, apresentando assim argumentos de peso como o ecrã de 90 Hz, o carregamento rápido de 65W, o processador Snapdragon 865 e conetividade 5G.

Estaremos perante um Flagship Killer dos tempos modernos? Venha descobrir.

Desde que a pandemia de COVID-19 tomou conta do planeta que a Google tem apostado em reforçar o Maps. A gigante das pesquisas tem trazido pequenas, mas significativas melhorias para ajudar os utilizadores.

Na sequência destas alterações e novidades, surgem agora mais duas melhorias. Todos os que usam transportes públicos vão agradecer e também os que viajam vão ter acesso a mais informação relevante para o seu dia a dia.

Por várias vezes falamos nas rajadas rápidas de rádio (FRB) que são disparadas contra a Terra. De todas as coisas misteriosas que os seres humanos observam no cosmos, as FRBs são uma das mais bizarras. Conforme já falamos, uma FRB é uma explosão de energia de rádio que aparentemente surge do nada. Estes sinais são “ouvidos”, vindos de vários pontos do céu e apenas muito poucos se repetem. Agora, uma das chamadas “repetidoras” FRBs colocou algumas das teorias sobre estas explosões em questão.

Será que é vida inteligente que nos está a enviar estes sinais de rádio?

Aquando do lançamento da linha Huawei P40, a marca deu a conhecer as duas propostas habituais, a versão base e uma versão Pro, mas surpreendeu com um terceiro modelo: o Huawei P40 Pro+. Com as outras versões disponíveis há já algum tempo, junho foi o mês escolhido para colocar o P40 Pro+ no mercado.

Esta versão distingue-se do P40 Pro essencialmente pelo seu módulo de câmaras traseiro e pela bateria. O smartphone chegou ao Pplware e antes de uma análise pormenorizada às câmaras, damos-lhe a conhecer alguns pormenores deste modelo.

Estamos a poucos dias da apresentação das grandes novidades de software (e não só) da Apple para 2020. O evento WWDC 2020 já havia sido confirmado pela empresa, mas ainda não havia agenda dos trabalhos. Aliás, este ano, tendo em conta a pandemia, será online para todo o mundo.

Hoje, a Apple deu a conhecer mais detalhes daquele que será o evento de apresentação do novo iOS 14 e dos muitos outros sistemas da empresa de Cupertino.

Apresentada há vários meses, a versão 11 do Android estava a ser preparada pela Google. Esperava-se que fosse lançada agora, num evento que reunia não apenas estas novidades, mas muito mais do que estava a ser preparado.

Depois do cancelamento deste evento, por razões óbvias, a Google não desistiu do seu novo sistema operativo. Assim, o Android 11 chegou agora na sua primeira versão de testes mais alargada. Assim, Android 11 Beta da Google já está disponível.

Desde que foi apresentado, em 2017, que a Tesla quer colocar nas estradas o seu camião Semi. Este quer revolucionar a forma como o transporte de mercadorias é realizado, com novas funcionalidades e com consumos muitos mais reduzidos.

Depois de vários anos a otimizar os muitos fatores que precisava, a marca parece agora pronta para iniciar a sua produção. Elon Musk já focou a empresa neste ponto e até confirmou que o Semi da Tesla está pronto para entrar em produção.

Tal como era esperado, a Xiaomi acabou de apresentar a sua nova Mi Band 5, num evento online para o mercado chinês. Vemos que muitos dos rumores acabaram por se confirmar.

A Mi Band 5 chega com muito mais recursos que a versão anterior, mas a Xiaomi garante o preço acessível.

Hoje era dia de apenas conhecer os jogos para a nova PlayStation 5! No entanto, a Sony decidiu levantar um pouco o véu da sua nova consola e, além de algumas especificações, mostrou também o seu design.

Vejam o vídeo que foi já partilhado pela empresa japonesa.

Apesar de termos partido à descoberta de outros planetas, a Terra ainda é um astro bastante desconhecido. Como exemplo deste desconhecimento, uma equipa de cientistas, ao vasculhar 30 anos de dados de terramotos, descobriu novas estruturas nas profundezas da Terra. Como tal, de forma entusiasmante e inesperada, o nosso astro ainda consegue surpreender os cientistas.

Uma equipa de investigadores da Universidade de Maryland, nos EUA, descobriu uma grande estrutura composta de material espesso perto do núcleo da Terra.