Segurança Social: mais uma novidade que passa a estar disponível online

A Segurança Social disponibilizou uma nova funcionalidade que permite aos empregadores acompanhar online os pagamentos de contribuições relativos aos trabalhadores do serviço doméstico. A consulta pode ser feita através da aplicação móvel ou do Portal da Segurança Social.

Com esta novidade, os empregadores passam a ter um maior controlo sobre as suas obrigações contributivas, podendo verificar rapidamente o estado dos pagamentos efetuados e confirmar se existem valores em dívida.

Segurança Social: o que é possível consultar?

Através da App Segurança Social ou do Portal da Segurança Social Direta, os utilizadores podem:

Consultar o histórico de pagamentos efetuados;

Verificar se as contribuições estão regularizadas;

Acompanhar a situação contributiva dos trabalhadores domésticos em qualquer momento.

A medida pretende reforçar a transparência e simplificar a gestão das contribuições associadas ao serviço doméstico.

Como aceder à informação?

Na aplicação móvel da Segurança Social, a consulta está disponível através do percurso:

Menu > Contribuições do Serviço Doméstico

Já no Portal da Segurança Social Direta, o acesso pode ser feito em:

Trabalho > Remunerações e contribuições > Entidades empregadoras > Cálculo das contribuições > Consultar contribuições de serviço doméstico

Segundo a Segurança Social, esta funcionalidade permite um acompanhamento mais simples e rápido das contribuições, contribuindo para uma gestão mais eficiente das responsabilidades dos empregadores.

Com esta atualização, a Segurança Social continua a apostar na digitalização dos seus serviços, facilitando o acesso à informação e reduzindo a necessidade de deslocações presenciais para consulta de dados contributivos.