Análise HUAWEI FreeClip 2: a evolução do áudio Open-Ear que se esquece que está a usar

O mercado de áudio wearable tem assistido a uma transformação interessante, com o formato open-ear a ganhar cada vez mais adeptos que procuram uma simbiose entre a música e a consciência do ambiente envolvente. A Huawei, pioneira nesta tendência com a primeira geração dos FreeClip, lança agora em Portugal os HUAWEI FreeClip 2, prometendo elevar a fasquia do conforto e da qualidade sonora. O Pplware já os testou e conta tudo sobre esta excelente aposta.

A proposta da marca com este dispositivo é clara! Oferecer um dispositivo que alia a moda à tecnologia de ponta, resolvendo as limitações habituais deste formato, como a falta de graves ou a fuga de som. Nesta análise, exploramos se estes auriculares, com o seu design futurista e especificações renovadas, cumprem a promessa de serem "invisíveis" no uso, mas marcantes no desempenho.

Design e conforto: uma revolução "Airy"

Ao retirar os HUAWEI FreeClip 2 da sua compacta caixa de carregamento – que agora apresenta uma textura inovadora a lembrar tecido denim nas versões Azul e Branco – o impacto visual é imediato. O design mantém a estética de "joia" ou acessório de moda muito apelativo, mas é na engenharia que se notam as diferenças substanciais.

O elemento central desta experiência é o C-bridge Design. A Huawei refinou esta ponte que liga a Acoustic Ball (a esfera com o altifalante) ao Comfort Bean (o “feijão” atrás da orelha), tornando-a 25% mais flexível graças à utilização de uma liga de memória de forma de alto desempenho e silicone líquido mais macio, face à geração anterior.

No uso diário, esta alteração traduz-se numa sensação de leveza impressionante. Com apenas 5,1 gramas por auricular, o peso é praticamente impercetível. A distribuição de peso foi otimizada com base em mais de 10.000 amostras de orelhas, garantindo que o dispositivo se mantém estável sem exercer pressão excessiva no canal auditivo ou na cartilagem.

Seja durante uma sessão de trabalho prolongada ou num treino intenso, a estabilidade é notável. Mesmo em movimentos bruscos ou atividades físicas vigorosas, como saltar à corda ou correr, os auriculares permanecem imóveis, validando a certificação IP57 que lhes confere resistência ao pó, à água e ao suor.

Para quem usa óculos, o perfil fino do C-bridge não interfere com as hastes, um detalhe crucial para o conforto a longo prazo.

Qualidade de som: o desafio do Open-Ear superado

A grande dúvida num formato aberto é sempre a qualidade do áudio, especialmente nas frequências baixas. Os HUAWEI FreeClip 2 abordam esta questão com um novo driver de diafragma duplo de 10,8 mm. Segundo a marca, esta arquitetura permite duplicar o volume e melhorar significativamente a potência das frequências baixas em comparação com a geração anterior.

Na prática, o som revela-se surpreendentemente encorpado para um dispositivo que não sela o canal auditivo. Os graves têm presença e o som é nítido, beneficiando do suporte aos codecs de alta definição L2HC.

Para mitigar a fuga de som – o receio de que quem está ao lado oiça a nossa música – o sistema de Campo Sonoro Reverso atua eficazmente, cancelando as ondas sonoras que escapariam para o exterior.

Uma das novidades mais interessantes é a inteligência artificial aplicada ao áudio. Equipados com um novo processador NPU AI, os auriculares oferecem Volume Adaptável.

Este sistema monitoriza o ruído ambiente em tempo real e ajusta o volume automaticamente, garantindo que a música ou as chamadas se mantêm audíveis no metro, mas confortáveis num escritório silencioso, sem necessidade de intervenção manual.

Funcionalidades inteligentes e chamadas cristalinas

A interação com os HUAWEI FreeClip 2 é intuitiva e versátil. Os controlos por gestos foram expandidos: agora é possível deslizar no Comfort Bean para ajustar o volume, além dos habituais toques para reprodução e chamadas que funcionam em qualquer parte do dispositivo (esfera, ponte ou “feijão”).

Adicionalmente, o controlo por movimentos da cabeça permite atender ou rejeitar chamadas apenas com um aceno.

No capítulo das chamadas, a tecnologia de cancelamento de ruído com IA (DNN multicanal) e um sistema de três microfones trabalham em conjunto para filtrar o ruído de fundo, focando-se na voz do utilizador. Em testes práticos, mesmo em ambientes com vento, a clareza da voz mantém-se num nível elevado, o que é essencial para quem faz chamadas em movimento.

Outra funcionalidade de destaque é o Reconhecimento Automático Esquerda-Direita. Não existem auriculares "L" e "R" fixos. O utilizador pode colocar qualquer um em qualquer orelha e o sistema ajusta automaticamente os canais estéreo. A conectividade Dual Device permite emparelhar dois dispositivos simultaneamente (Android, iOS ou Windows), alternando o áudio de forma fluida entre eles.

Autonomia para maratonas

A bateria é outro ponto forte. A Huawei promete até 9 horas de reprodução com uma única carga nos auriculares, estendendo-se até às 38 horas com a caixa de carregamento. Para os dias mais apressados, o carregamento rápido oferece 3 horas de utilização com apenas 10 minutos de carga. O suporte para carregamento sem fios está presente, aumentando a versatilidade do conjunto.

HUAWEI FreeClip 2: Veredito Pplware

Os HUAWEI FreeClip 2 representam uma maturação do conceito open-ear. Não se trata apenas de um formato diferente, mas de uma execução técnica que prioriza o conforto extremo sem sacrificar a experiência auditiva. São ideais para quem não suporta a intrusão dos in-ear ou precisa de estar alerta no ambiente urbano, oferecendo uma qualidade de som que rivaliza com formatos mais tradicionais.

Com um preço de lançamento de 199 €, posicionam-se como um gadget premium para um público exigente que valoriza estilo, inovação e, acima de tudo, liberdade. O melhor? Com o cupão especial A30PPL, os nossos leitores têm 30 euros de desconto na compra dos novos HUAWEI FreeClip 2, através da HUAWEI Store.

Galeria de imagens dos HUAWEI FreeClip 2