Agora já podemos obter apps do APKMirror no Petal Search da Huawei

A Huawei tem apresentado soluções muito creativas para dar aos seus utilizadores as apps que estes necessitam. Com a AppGallery já bem recheada, tem ainda algumas em falta, que facilmente podem ser obtidas com o Petal Search.

Esta ferramenta única complementa a loja de apps da Huawei e permite aceder às ferramentas que ainda falta. Esta tem já várias fontes e agora adicionou uma das mas conhecidas. Assim, podemos já ter acesso às apps alojadas no APKMirror.

Nova fonte de apps para os smartphones Huawei

Mesmo não sendo um repositório oficial de apps do Android, o APKMirror é certamente um site de referência para acesso a aplicações. Este mantém e atualiza-se com as mais recentes versões das disponíveis, dando muitas vezes acesso antecipado ao que o Google Play oferece.

O APKMirror está agora presente no Petal Search, a nova app da Huawei para dar acesso a apps aos utilizadores. Este vem complementar a lista de fontes de confiança que já estavam presente nas versões anteriores desta proposta da marca.

APKMirror passsa a ser mais uma oferta da pesquia

Esta novidade não tem qualquer impacto direto para os utilizadores, mas oferece assim mais uma fonte de onde as aplicações podem ser instaladas. A fazer a pesquisa por uma app, as versões mais recentes pode ser já obtidas do APKMirror.

O processo de instalação destas apps segue o mesmo que existia anteriormente no Petal Search. Só precisam de aceder à app que querem e que obtiveram da pesquisa, para que o download seja feito automaticamente. Após isso, a instalação será feita sozinha, com a autorização do utilizador.

Há ainda mais novidades no Petal Search

Outra novidade que chegou também ao Petal Search é o suporte a ficheiros XAPK. Este formato é uma evolução dos normais APK, mas que integram mais informação e ficheiros necessários oara a instalação das aplicações.

Com a chegado do APKMirror ao Petal Search, os utilizadores de smartphones Huawei têm decerto a vida facilitada. Para muitos esta era já a fonte das suas apps, mas agora integra-se numa ferramenta que trata de todos os processos.