A Huawei tem na AppGallery uma solução única para dar aos seus utilizadores as apps que necessitam para os seus smartphones. Esta loja tem crescido e recebido cada vez mais programadores e as suas propostas de apps essenciais e necessárias.

Como ainda nem todos aderiram a esta loja da Huawei, a marca resolveu arranjar uma solução para esta lacuna. Chama-se Petal Search e está já disponível para todos. Quem precisa de apps e não as encontra tem aqui decerto a solução ideal.

Petal Search é a solução que procurava

Ao não ter acesso aos serviços da Google, os smartphones da Huawei e os seus utilizadores poderiam certamente ficar prejudicados. Claro que a marca não permitiu que isso acontecesse e reforçou as ofertas da sua loja de apps, que já vinha então a desenvolver há algum tempo.

Como as ofertas ali presentes ainda não são universais e comportam tudo o que é necessário, a Huawei resolveu assim dar um passo maior. A marca criou o Petal Search, uma ferramenta dedicada a encontrar todas as apps necessárias para os utilizadores e que estejam fora da AppGallery.

Huawei dá aos utilizadores as apps que procuram

Depois de instalada, esta app fica de imediato pronta a ser usada nos smartphones da Huawei. Está dividida sobretudo em 3 áreas distintas, com a primeira dedicada a notícias e informação. A parte mais importante está mesmo onde as apps podem ser pesquisadas e encontradas de forma simples.

Basta escrever o nome da app que se pretende instalar e a lista apresentada indica onde esta irá ser retirada e copiada para o smartphone. O Petal Search escolhe ainda a origem mais segura e apresentará essa opção ao utilizador. Estas fontes são muitas vezes oficiais ou de sites seguros onde os APK estão disponíveis.

Todas as apps que tem estado a procurar estão aqui

Como pode ser visto no vídeo, o Petal Search é extremamente simples de usar e igualmente muito completo no que toca às apps que permite ao utilizador aceder. Basta escrever o nome pretendido e estas surgem de imediato, independentemente a sua origem, mesmo as que se encontram dentro da própria AppGallery. Assim, o utilizador fica certamente com a certeza de encontrar o pretendido.

Para o tornar ainda mais completo e mais simples de usar, a Huawei preparou uma surpresa para o Petal Serch. Podem ter um widget no ecrã principal para dar acesso direto a esta app e assim encontrar ainda mais rapidamente as apps pretendidas. Este está na lista de widgets do Android e acessível de imediato após a instalação.

Petal Search: complemento ideal para a AppGallery

Algo que o Petal Search traz também é uma área de atualizações. Como qualquer loja de apps deteta novas versões disponíveis e permite aos utilizadores instalarem igualmente estas atualizações. Tudo está arrumado e mais uma vez acessível com um simples toque, para ser fácil e direto a ajudar quem usa este serviço e app da Huawei.

Esta nova proposta é então ajuda que a maioria dos utilizadores dos smartphones da marca procuravam. A Huawei complementa assim as propostas que tem na AppGallery e torna-a certamente ainda mais interessante. Com o Petal Search encontram todas as apps essenciais que ainda não estão disponíveis, mas que tanta falta fazem aos utilizadores.