PS5: Sony revela oficialmente especificações da consola

Depois de muitos rumores a Sony revelou oficialmente todas as especificações da nova e poderosa PlayStation 5 – PS5. Ao contrário do que é normal, desta vez a apresentação foi realizada apenas via streaming por culpa do COVID-19.

Conheça já todas as especificações da nova PS5 que chegará no final do ano ao mercado.

Ao longo dos últimos meses as notícias sobre as especificações da nova PS5 foram muitas. De acordo com o que se sabia, a Sony pretendia que esta fosse a consola mais poderosa do mercado.

O evento de hoje não teve o impacto que é normal, isto porque apenas aconteceu online derivado da surto do Coronavírus.

Especificações da nova PS5

Processador : AMD Zen 2 a 3,5 Ghz com 8 núcleos

: AMD Zen 2 a 3,5 Ghz com 8 núcleos GPU : AMD RDNA 2 – 10.28 TFLOPs, 36 CUs 2.23GHz

: AMD RDNA 2 – 10.28 TFLOPs, 36 CUs 2.23GHz RAM : 16GB GDDR6

: 16GB GDDR6 Memória de armazenamento : 825GB SSD

: 825GB SSD Drive : 4K UHD Blu-ray

: 4K UHD Blu-ray NVMe SSD

Um dos principais destaques vai para a drive SSD. A PS5 virá com uma super rápida drive SSD que garantirá velocidades de (pelo menos) 5GB/segundo. As diferenças para a PS4 são abismais! Por exemplo, em termos de carregamento, a nova PS5 demorará apenas 0,27 segundos a carregar 2GB. Na PS4 1 GB demorava 20 segundos.

Outro ponto forte é que não haverá instalação de jogos. Não é preciso esperar muito tempo para jogar após um patch. Além do incrível desempenho do SSD personalizado do PS5, esta chegará com 16 GB de RAM DDR6. Tal característica permitirá jogar a uma velocidade estonteante, muito superior à conseguida pela PS4 e até mesmo PS4 Pro.

Também ao nível do áudio há melhorias significativas. A Sony refere também que a consola suportará conteúdos 8k.

Pode ver o evento aqui.