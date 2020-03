COVID-19: Governo lança novo site com informações e guias

Por estes dias multiplicam-se os sites com informações sobre a Covid-19! Com tanta informação, os utilizadores perdem-se e até acabam por usar documentação que não é fidedigna.

De forma a centralizar toda a informação importante no âmbito da Covid-19, o Governo lançou um novo site.

Este site pretende ser um guia prático para apoiar cidadãos, famílias e empresas no combate aos efeitos causados pelo COVID-19, dando-lhes a conhecer todos os apoios disponibilizados, bem como a documentação necessária – nomeadamente os formulários que devem preencher – para a efetivação dos seus direitos.

Segundo a nota do Governo…

Estão também disponíveis para consulta a legislação especificamente aprovada, as diferentes comunicações do Governo nesta matéria e o mapa que regista a evolução epidemiológica do país

O site, segundo o Governo, disponibiliza “um conjunto de ferramentas tecnológicas que possibilitam a operacionalização do regime de teletrabalho”, tendo sido desenvolvido com as empresas de tecnologia AWS, CISCO, Google e Microsoft e os operadores de telecomunicações Altice, NOS, Vodafone e APRITEL. O desenvolvimento teve também a colaboração do grupo de voluntários VOST.PT.

Neste novo site podemos também encontrar uma lista completa, consolidada e fidedigna dos contactos de emergência e de apoio criados pelos diversos serviços públicos no âmbito do combate a esta pandemia.

Não Paramos, estamos ON