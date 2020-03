Xiaomi desiste de produzir os seus próprios processadores

Há três anos, a Xiaomi apresentava o seu primeiro processador, revelando planos ambiciosos para a evolução deste departamento.

No entanto, depois do lançamento do Surge S1, pouco mais se soube sobre estes desenvolvimentos, tendo agora a marca chinesa anunciado o seu fim.

Em pleno ano de 2017, a Xiaomi apresentou ao mundo o Surge S1. Este era o primeiro processador desenvolvido pela marca chinesa e que iria marcar o início oficial de um plano bastante ambicioso para este tipo de produto.

Logo de seguida a gigante chinesa apressou-se a lançar o Xiaomi Mi5C, um equipamento equipado com o seu primeiro processador e que mostrava todas as potencialidades deste novo chip. Com este primeiro produto no mercado, eram apresentados já os planos para o processador seguinte, apontando que teria um desempenho muito superior.

Xiaomi abandona o desenvolvimento dos seus processadores Surge

Embora tenham saído vários rumores sobre o Surge S2, a verdade é que este nunca chegou a ver a luz do dia. A Xiaomi manteve sempre o discurso que continuava os desenvolvimentos deste novo processador, sem, no entanto, apresentar resultados desse trabalho.

Passado três anos do primeiro modelo, e sem apresentar outros desenvolvimentos, a Xiaomi anuncia finalmente o fim deste projeto. Segundo a marca, esta decisão foi tomada devido à empresa preferir investir em outros projetos que apresentem uma maior possibilidade de crescimento.

Chegou assim ao fim o desenvolvimento de processadores próprios da Xiaomi. Se em tempos esta era uma estratégia para reduzir a dependência de fornecedores externos, rapidamente perceberam que esta seria uma área onde não valeria apostar.