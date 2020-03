Há um novo problema no Android Auto que impede a utilização do Waze

Apesar de não estar disponível em Portugal, o Android Auto já conquistou muitos dos condutores que circulam nas nossas estradas. Este sistema que interliga o carro com o Android é útil e pode ajudar os utilizadores em muitos casos.

Na maioria das vezes este sistema funciona de forma perfeita, com a interação aos serviços a ser completa. No entanto, surgiu agora um novo bug que está a trazer problemas. O Android Auto nãoo está a deixar que o Waze seja utilizado.

Um novo problema do Android Auto

Todos os que usam o Android Auto sabem que o Waze consegue ser melhor que o Google Maps. Apesar de ser um serviço que usa o mesmo sistema de mapas, os detalhes e a informação adicional apresentada é superior e muito mais intuitiva.

Mas do que foi agora relatado, existe um problema no Android Auto que impede a utilização do Waze em situações normais. Ao ligar o smartphone Android ao carro e ao chamar o Waze, este simplesmente não apresenta qualquer mapa.

O Waze simplesmente não aparece

Apenas são apresentados os comandos para aumentar ou diminuir o zoom do mapa e em alguns casos é ouvido um áudio em que são apresentadas instruções de uma qualquer rota. Naturalmente que este não está correto e mostra o problema do Waze.

O que muitos utilizadores relatam como uma solução é estranha. Aparentemente bastará abrir o Google Maps e voltar ao Waze para que este passe a funcionar de forma normal durante mais algum tempo. O problema deverá eventualmente regressar na próxima ligação do Android ao carro.

A Google deverá em breve tratar desta situação

Aparentemente este não é um problema novo e acontecia de forma muito rara nos últimos 2 meses. No entanto, agora, este está a surgir de forma muito mais recorrente e a trazer ainda mais problemas aos utilizadores do Android Auto.

A Google e o Waze devem em breve apresentar uma solução para este problema e assim trazer de volta o Waze ao Android Auto. Até lá, a única solução é mesmo usar uma das medidas apresentadas para resolver o problema.