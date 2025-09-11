Google ataca o iPhone com a IA do Pixel 10, mas falha o alvo

Apenas dias depois da Apple revelar o novo iPhone 17, a Google voltou a lançar um dos seus conhecidos anúncios. A gigante das pesquisas volta a colocar o seu Pixel 10 contra o iPhone, desta vez com um foco na IA. São galinhas a contar e tartarugas a trabalhar, mas a Google parece ter falhado o alvo e podia ter ido mais longe.

A Apple acaba de revelar a série iPhone 17, e a Google não perdeu tempo a tirar partido dessa situação. A empresa lançou mais um novo anúncio da série "Melhores Telemóveis para Sempre" numa tentativa de criticar a Apple. Esta série continua a sua linha, com um Pixel presunçoso a brincar com um iPhone aparentemente aleado da realidade.

A sua base é já bem conhecida e serve apenas para exibir uma funcionalidade que o iPhone ainda não tem. No entanto, este novo anúncio, intitulado "Diferença de Gerações", não tem o mesmo impacto que os anúncios anteriores da Google tiveram e que a marca poderia ter aproveitado.

O anúncio mostra um iPhone a tentar ensinar as galinhas a cantar, mas acaba por ser ensinado pelo Pixel, que revela que criou este vídeo e outro de tartarugas a trabalhar num escritório com a Gemini. Depois, há um lembrete claro de que os modelos Pro do Pixel 10 vêm com um ano de Google AI Pro gratuito, algo que a Apple não consegue igualar porque, bem, a Siri não chega aos calcanhares da Gemini.

Dito isto, não é certamente o ataque mais certeiro da Google até ao momento e como já vimos no passado. Este tipo de publicidade é algo a que nos habituámos a vre e onde a Google tem conseguido atacar de forma clara e precisa o iPhone as funcionalidades que (não) tem, face aos Pixel.

Com a série iPhone 17 a conseguir finalmente características que o Android já não tinha há muito tempo, a empresa poderia ter sido mais agressiva. Podia pelo menos ter mostrado um iPhone 17 no anúncio, em vez do modelo mais antigo.

No final de contas, não deixa de ser uma brincadeira despreocupada que serve também como demonstração das vantagens da IA ​​dos Pixel. É algo que vale a pena ver rapidamente, nem que seja apenas pelas galinhas cantoras e tartarugas que gerem uma "empresa de fachada".