Com milhões de pessoas a prepararem-se para trabalhar a partir de casa, é hora do software que usam se mostrar estável e a funcionar de forma perfeita. Este nem sempre é possível, mas agora, mais que nunca, é importante.

Ciente desta necessidade, a Google resolveu tomar uma medida drástica no seu software. Colocou em pausa todos os desenvolvimentos no Chrome e no Chrome OS. A ideia é simples e quer garantir o melhor desempenho deste browser e sistema operativo.

Chrome e Chrome OS colocados em pausa

Os problemas com o Chrome não são muitos e na maioria das vezes surgem com as novas versões e melhorias feitas. Estas alterações podem interromper o acesso aos sites ou criar consumos anormais de recursos.

Para impedir que estes problemas surjam nas próximas semanas, a decisão foi colocar em pausa todos os desenvolvimentos e adiar para mais tarde as novidades que estivessem para ser lançadas. Esta medida afeta todas as versões do Chrome e o próprio Chrome OS.

Uma decisão difícil da Google

Segundo a Google, a prioridade agora é mesmo garantir principalmente a estabilidade, a segurança e a confiabilidade neste browser. Não querem introduzir alterações e colocar em risco todos os que estão em casa e necessitam deste browser a funcionar de forma perfeita.

Claro que está prometido, entretanto, que as atualizações de segurança no Chrome e Chrome OS vão ser mantidas, garantindo que este browser não fica abandonado e sem qualquer proteção adicional.

Desenvolvimentos deste browser colocados em pausa

Assim, este browser fica congelado na versão atual, sem serem garantidas as novas versões a cada seis semanas, como era normal. A Google não forneceu uma data para o regresso das novas versões e nem indicou se as versões de testes vão ser afetadas.

Esta parece ser uma medida importante da Google para todos os que dependem do seu browser. Assim, todos os potenciais problemas ficam, por agora arredados e longe dos utilizadores. Resta saber se outras empresas vão seguir o mesmo caminho.