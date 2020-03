Xbox Series X será lançada no final do ano de 2020

Depois de, tal como outras empresas, a Microsoft ter sido duramente afetada pelo COVID-19, finalmente anunciou a data de lançamento da sua Xbox Series X.

A empresa de Redmond apontou o final do ano de 2020 como a data para tornar a sua consola numa realidade para os gamers.

O Coronavírus veio dar uma volta de 180º nos planos de todos nós, mas teve um impacto extremamente significativo no Mundo da tecnologia.

No que respeita à Xbox Series X da Microsoft, as últimas notícias adiavam para 2021 o lançamento da consola. Mas, afinal, parece que o equipamento vai chegar mais cedo.

Xbox Series X vai ser lançada no final de 2020

A consola da Microsoft anunciou na sua página oficial a data que chegará aos mercados.

Ao surgir “Coming Thanksgiving 2020”, ou seja, que chegaria no Dia de Ação de Graças, muitas pessoas julgaram que a data de lançamento seria o dia 26 de novembro de 2020.

No entanto, após essa informação ter sido amplamente divulgada pelos meios de comunicação, foi desmentida, parcialmente, pela Microsoft.

Larry Hryb, diretor de programação da Xbox, publicou na sua conta do Twitter uma clarificação de que não há um dia e mês concretos, apenas se sabe que a Xbox Series X será lançada no final do ano.

Dessa forma, para já apenas podemos esperar que a consola chega ainda este ano.

A Xbox Series X – o que já se sabe da consola da Microsoft?

Uma das novidades é que o hardware da consola terá um poder de 12 teraflops de processamento. Isso traduz-se no dobro da capacidade da Xbox One X e oito vezes mais do que a One original. Para além disso terá ainda ray-tracing.

As principais características técnicas já conhecidas da Xbox Series X são:

Processador AMD personalizado com arquiteturas Zen 2 e Navi

GPU de 12 teraflops

Ray-tracing via DirectX acelerado por hardware

Suporte para resolução 8k

Variable Rate Shading

Suporte até 120 fps

SSD da próxima geração

Suporte para HDMI 2.1

Já durante esta semana, a Microsoft revelou mais detalhes sobre a sua consola.

Para além disso, terá uma funcionalidade de resumo rápido irá permitir aos jogadores retomarem os jogos sempre que a consola seja reiniciada.

