Microsoft divulga muitos e bons detalhes de hardware da Xbox Series X

Se alguma dúvida existisse sobre o fantástico hardware da Série Xbox X, provavelmente será agora desfeita. A Microsoft publicou muitos detalhes sobre as especificações da sua nova consola. Assim, conforme iremos ver, estão disponíveis dados sobre o que a empresa espera conseguir com toda esta tecnologia. Para abrir o apetite, saiba que esta vem equipada com o processador AMD Zen 2 a 3,8 GHz com oito núcleos , 16 GB de RAM GDDR6 e muito… muito mais!

A empresa lançou informação dedicada com vários testes à consola.

Microsoft Xbox Series X agora em características oficiais

Depois de vários meses com rumores, incertezas e hipotéticos cenários, a Microsoft vem a público desfazer algumas dúvidas. Segundo a informação agora tornada pública, a nova consola vem equipada com o processador AMD Zen 2 personalizado de oito núcleos a 3,8 GHz (3,66 GHz com SMT), com um dos núcleos reservado para as funções básicas do sistema.

A Xbox terá ainda 16 GB de RAM GDDR6, embora apenas 10 GB desse total tenham a largura de banda total de 560 GB/s, característica que os jogos vão querer para tarefas “mais amigáveis” da unidade GPU. Os restantes 6 GB são executados a 336 GB/s “standard” – 3,5 GB estão reservados para tarefas de jogo menos exigentes e 2,5 GB para o sistema operativo.

A unidade de processamento gráfico, vulgo GPU, pode ser um grande salto. Era sabido que teria a capacidade de 12 teraflops, mas agora sabemos como vai chegar lá, contando com 52 unidades de computação a 1,825 GHz (para referência, um GPU RX 5700 XT tem 40 unidades de computação).

Poderá não significar muito no abstrato, mas a Microsoft reivindica detalhes visuais muito mais altos e taxas de frames igualmente mais elevadas. Estes valores permitem mesmo 4K a 60 fps, com suporte a 120 fps.

A título de exemplo, com estas características poderá ser possível jogar uma versão otimizada do Gears 5 nas configurações de detalhes Ultra Spec da versão para PC a mais de 100 fps… coisa pouca!!!

O Hardware-boosted raytracing também é uma opção, embora não seja claro quantos jogos irão fazer uso da técnica de iluminação avançada.

Consola terá armazenamento SSD de 1 TB

No que toca ao armazenamento, esta consola virá com uma unidade SSD de 1 TB baseada em NVMe, que tira partido de uma Arquitetura Xbox Velocity para tornar 100 GB de conteúdo no jogo “imediatamente acessível”.

Como tal, será possível termos jogos gigantescos em open-world, por exemplo. Esta característica também irá ajudar a acelerar a funcionalidade Quick Resume que permite ao jogador rapidamente saltar de jogo em jogo.

Pese o facto de 1 TB incorporado não ser muito, a Microsoft também promete suporte para uma “placa de expansão” de 1 TB. Assim, esta unidade extra oferece o mesmo desempenho da unidade interna, bem como suporte USB 3.2 para unidades externas mais lentas. Existe uma unidade de disco Blu-ray de 4K, embora o foco não seja este tipo de suporte ótico.

O olhar atento da Microsoft também abordou algumas questões menores sobre o sistema, mesmo não sendo a resposta que os utilizadores esperam. Assim, esta nova consola poderá ser colocada quer na vertical, quer na horizontal. A empresa colocou a ventilação que se adapta à orientação escolhida. Igualmente, foi tida mais atenção à latência, havendo novas otimizações, incluindo o controlador e a saída HDMI 2.1. No entanto, não irá ser encontrada qualquer menção à saída de áudio ótico.

Preço e disponibilidade

A nova Xbox estará pensada para ser colocada no mercado por altura do Natal deste ano. Contudo, devido ao COVID-19, este prazo pode não ser certo. O preço da Xbox X também ainda não foi disponibilizado, mas estes detalhes poderão estar pendentes da estratégia da Sony e do lançamento da sua PlayStation 5.

Assim, pelo que vimos, estamos perante um claro salto em frente em relação à geração Xbox One. O poder desta consola será testado com os fantásticos jogos que estarão igualmente a ser preparados.