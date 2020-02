Xbox Series X da Microsoft terá 12 teraflops de processamento

A Xbox Series X é a tão aguardada consola da Microsoft. Hoje, a empresa de Redmond revelou mais alguns pormenores e confirmou que esta potente consola terá 12 teraflops de processamento.

Esta divulgação despoleta ainda mais excitação nos gamers, mas terão de esperar até ao final do ano para ter esta máquina nas mãos.

Os gamers estão ansiosos, pois neste ano de 2020 serão lançadas duas das mais aguardadas consolas. Por um lado temos a Sony com a PlayStation 5, que a maioria diz que vai comprar. Por outro lado, a Microsoft prepara o lançamento da sua Xbox Series X até ao final deste ano.

Sobre a nova Xbox Series X, sabe-se que não terá jogos exclusivos, mas agora a Microsoft revelou mais pormenores.

Xbox Series X terá 12 teraflops de processamento

A Microsoft revelou hoje mais alguns pormenores acerca da sua consola da próxima geração.

Uma das novidades é que o hardware da Xbox Series X terá um poder de 12 teraflops de processamento. Isso traduz-se no dobro da capacidade da Xbox One X e oito vezes mais do que a Xbox One original. Para além disso terá ainda ray-tracing.

Conheça as principais características técnicas da Xbox Series X:

Processador AMD personalizado com arquiteturas Zen 2 e Navi

GPU de 12 teraflops

Ray-tracing via DirectX acelerado por hardware

Suporte para resolução 8k

Variable Rate Shading

Suporte até 12 fps

SSD da próxima geração

Suporte para HDMI 2.1

Até ao final do ano, a nova consola da Microsoft será lançada. Nessa altura estaremos atentos à concorrência entre a Xbox Series X e a PlayStatyin 5, de modo a verificar qual das suas máquinas agrada mais aos gamers.

Mas o que é um teraflop?

Para perceber o que é um TeraFlop devemos saber que um FLOP é um acrónimo para o termo floating point operations per second, ou seja, operações de vírgula flutuante por segundo.

Um MFLOPS representa (10^6 flops), isto é 1 milhão de operações de vírgula flutuante por segundo. Os MFLOPS são considerados como o valor mais representativo do poder da máquina e indicam as operações que utilizam números com vírgula flutuante. 1 GFLOPS corresponde a 10^9 operações por segundo, ou seja mil milhões de operações de vírgula flutuante por segundo (o mesmo que dizer 1000 MFLOPS). Já 1 TFLOPS (TeraFLOPS) corresponde a 10^12 operações por segundo, o que equivale a 1000 GFLOPS.

